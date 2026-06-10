Caputo, entre el optimismo y la expectativa por el próximo "boom" que se viene

El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso en el marco del Summit 2026 “Abriéndonos al mundo” organizado por la IAE Business School.

Durante su discurso, Caputo hizo hincapié en la importancia de haber alcanzado el orden macroeconómico por decisión política y remarcó que “la única persona que garantiza esto es el Presidente Javier Milei, porque si hubiera sido fácil, se hubiera hecho muchas veces en los últimos 124 años y no se hizo". "Se logró el orden fiscal evitando una crisis y respetando los contratos y la propiedad privada”, añadió.

Asimismo, el Ministro ponderó la apertura de la economía y la eliminación de regulaciones al sostener que “lo único que atenta contra la industria es lo que se hizo en los últimos años; tener un déficit fiscal financiado con emisión que genera una inflación galopante, inestabilidad cambiaria, suba de impuestos, continuas regulaciones y falta de crédito”.

En esta línea, Caputo precisó que el modelo implementado por las gestiones anteriores había impedido que crecieran la actividad económica, el empleo y las exportaciones en los últimos 15 años. “Lo único que subió en esos años fueron la inflación y la pobreza”, afirmó Caputo, y aseguró que “desde que cambiamos de modelo, la economía se ha empezado a recuperar, las exportaciones están en record y cayeron la inflación y la pobreza”.

El Ministro también explicó que “el boom que estamos viendo en energía y minería a partir del RIGI ayuda a sostener el equilibrio general de la economía”. En esta línea, Caputo aclaró que las inversiones que están recibiendo estos sectores a través del Régimen son una variable importante que “en pleno shock externo favorece a la gente y a todas las industrias”.

Con respecto a la acumulación de reservas, el Ministro remarcó que “es la primera vez que Argentina cumple la meta con una anticipación de 7 meses”. “Esos 8.000 millones de dólares de acumulación de reservas es el equivalente a comprar 10.000 millones de acuerdo al programa financiero que le hemos presentado al FMI”, precisó.

Además, Caputo manifestó que espera “un 2027 muy diferente en donde la economía va a prevalecer" y señaló que es "muy optimista en todo lo que se viene”. “Tanto la gente como el mercado se van a dar cuenta antes de que el 2027 no va a ser ese año que muchos creen”, anticipó el Ministro.

Finalmente, el titular de Economía sostuvo que “la economía sólo va a mejorar” y pidió “no subestimar a la gente, que no va a querer volver al infierno”. “Hay momentos en la historia donde la historia cambia y este es uno de esos momentos. Argentina va a ser el país que más oportunidades va a generar y más va a crecer por los próximos 30 años”, concluyó.