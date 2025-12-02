Claves del día: mercados globales sacudidos, inflación en alza y otro escándalo financiero en Rosario

Diciembre arrancó en medio de una bifurcación: en el mundo, los mercados sacudidos por decisiones externas y miedo global; en Argentina, una calma cambiaria engañosa que contrasta con la dureza de la inflación y el deterioro del poder adquisitivo. Mientras tanto, en Rosario estalla un escándalo inmobiliario que pone en jaque a vecinos, consorcios y confirma que la crisis también puede golpear puertas de cemento.

En los últimos días, turbulencias externas —como la señal de suba de tasas en Japón— provocaron huida masiva de capitales de activos riesgosos: criptomonedas se derrumbaron hasta un 9 %, con el Bitcoin bajando de US$ 91.000 a US$ 84.700. Eso disparó la demanda de refugios seguros: la plata y el oro treparon, con la primera cerca de los US$ 60 la onza.

Ese sacudón global relajó parcialmente la presión sobre los mercados locales: el Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró recomponer reservas —sumó US$ 1.462 millones tras la recolocación del pago por el bono Bopreal BPY26— y el dólar oficial cerró estable.

Los bonos se mantuvieron, al igual que el riesgo país; la Bolsa porteña subió levemente, y los ADR argentinos terminaron mixtos.

Pero ese aparente equilibrio local se torna frágil frente a la inflación, que vuelve a empujar con fuerza: noviembre fue —según casi todas las consultoras— el mes con mayor inflación desde mayo. Estimaciones privadas apuntan entre 2,3 % y 3 %.

Con tarifas reguladas ya subiendo en diciembre entre 3,5 % y 14 %, los asalariados quedan cada vez más asfixiados.

Tasas negativas y pérdida real de ingresos

Los plazos fijos ya no garantizan nada: con tasas activas que bajan (28 % para montos chicos, 36,4 % para grandes) y una inflación al alza, la rentabilidad real es negativa.

Los bonos y la bolsa, que habían dado algunos réditos, ahora apenas empatan —o directamente pierden frente a los precios—. Si noviembre cierra con inflación de 2,3 % o más, todas las inversiones tradicionales habrán quedado por debajo del costo de vida.

Leyes clave en Santa Fe: diciembre caliente en la Legislatura

En este contexto, el Poder Ejecutivo provincial decidió convocar sesiones extraordinarias de la Legislatura de Provincia de Santa Fe para los días 11 y 18 de diciembre. Allí buscará aprobar el Presupuesto 2026, la Ley Tributaria y otra batería de normas urgentes: regulación de apuestas deportivas online, infraestructura de conectividad, prórrogas de emergencia en seguridad, cambios en la legislación sobre violencias laborales, nueva ley orgánica de municipios, y un código de procedimientos administrativos, entre otras.

La velocidad, la cantidad y el peso de los temas reflejan la urgencia del Gobierno por cerrar esas cuentas legislativas antes del receso de verano. Pero el trasfondo inflacionario, la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre financiera pondrán a los legisladores y a la opinión pública bajo fuerte presión social.

Rosario: siete torres céntricas en bancarrota en un escándalo que sacude

A la vez que la economía nacional lidia con números complicados, en Rosario crece un escándalo que conmociona a quienes viven en edificios céntricos: los consorcios de siete torres quedaron al borde de la bancarrota, afectados por cheques rechazados por más de 250–300 millones de pesos.

Todos los edificios tenían la misma administradora: una contadora que además ejercía como presidenta del club de rugby Old Resian. La sorpresiva maniobra vació cuentas y dejó servicios esenciales en riesgo.

Ante la gravedad de la situación, la administradora renunció a todos sus cargos: a la gestión de los consorcios y a la presidencia de Old Resian. Vecinos alarmados ya empezaron a reemplazar la administración y anuncian auditorías y acciones legales.

Además del golpe inmobiliario, el escándalo se trasladó a la institución deportiva: Old Resian también sufrió cheques sin fondos por 13,5 millones de pesos. La comisión del club emitió un comunicado interno, anunció auditoría inmediata y prometió medidas urgentes para resguardar el patrimonio social.