El FMI pone la lupa en Argentina y remarca dos puntos clave: ¿qué le pide al Gobierno?

Las autoridades del Fondo Monetario Internacional fueron informadas sobre las intervenciones del Tesoro en el mercado del dólar, señaló Julie Kozack directora de comunicaciones en el marco de una conferencia de prensa ofrecida este jueves en Washington. Aunque, reiteró acerca de la necesidad de que se acumulen reservas mediante mecanismos transparentes.

No está previsto ningún viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, al FMI antes de la reunión anual del Fondo que se llevará a cabo a mediados de octubre en Washington, señaló Kozack, al tiempo que comentó que el jefe del Palacio de Hacienda conversó a comienzos de la semana con la directora gerente.

Con relación a las intervenciones de la conducción económica argentina en el mercado de cambios para contener la suba del dólar, Kozack reveló que “nuestro personal fue informado de las recientes intervenciones del Tesoro en el mercado de contado, que, según explicaron las autoridades, fueron una respuesta temporal a la mayor volatilidad del mercado”.

Agregó que “en las conversaciones que el equipo ha mantenido con las autoridades, hemos continuado enfatizando la importancia de un marco monetario y cambiario transparente, consistente y predecible para ayudar a gestionar la volatilidad del mercado”.

Especialistas en la materia estiman que el Fondo vería con agrado que la Argentina implemente un esquema de acumulación de reservas similar al que implementa Chile.

Al ser consultada sobre la situación en materia de acumulación de divisas en el Banco Central, la vocera nuevamente se refirió al último informe del personal técnico señalando que “hemos alentado, por supuesto, a las autoridades a continuar sus esfuerzos para reconstruir las reservas, fortalecer la confianza en el peso, reducir los diferenciales y asegurar un acceso oportuno a los mercados internacionales de capital”.

La funcionaria no se refirió a la consulta efectuada por Ámbito sobre el impacto del resultado electoral podría afectar el apoyo a las reformas necesarias para consolidar el programa económico, pero reiteró que “el personal del FMI colabora estrechamente con las autoridades argentinas en la implementación de su programa, el cual, por supuesto, busca consolidar la estabilidad y fortalecer las perspectivas de crecimiento de Argentina”.

"Respaldamos la continua adhesión de las autoridades al ancla fiscal y a su agenda integral de desregulación, así como su compromiso de salvaguardar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa”.

Kozack indicó que el organismo celebró el superávit fiscal logrado en agosto y dijo que “esperamos con interés el Presupuesto de 2026 para continuar este progreso y sentar las bases para las reformas fiscales necesarias, así como para consolidar los logros necesarios”.

La política antiinflacionaria también fue ponderada por el Fondo: “Reconocemos profundamente el importante progreso en la reducción de la inflación, que ha resultado en una inflación mensual inferior al 2% durante cuatro meses consecutivos”.

En este sentido, expresó que “también reconocemos el papel que ha desempeñado una política monetaria restrictiva para limitar las trayectorias del tipo de cambio que conducen a la inflación”.

La vocera recordó el informe del personal técnico para la primera revisión del programa, para indicar que “las mejoras en el marco de gestión monetaria y de liquidez deberían seguir mitigando la volatilidad de las tasas de interés y los efectos negativos asociados sobre la actividad económica”.

Por último, precisó que Giorgieva “habló con el ministro Caputo a principios de esta semana para hablar sobre el progreso de la implementación del programa, y esperamos que el ministro Caputo asista a las reuniones anuales en octubre, como siempre”.