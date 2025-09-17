El invierno se despide con lluvias: ¿qué pronostican para las regiones productivas?

La transición hacia la primavera estará marcada por un escenario atmosférico muy dinámico, según el experto Leo De Benedictis. En ese sentido destacó que la circulación de viento del norte y el importante aporte de humedad serán los principales responsables de que el final del invierno se presente con condiciones más cercanas a la primavera. "Estos factores, combinados con temperaturas elevadas, generarán un ambiente propicio para el desarrollo de episodios de inestabilidad", advirtió.

Según las proyecciones del modelo europeo, la inestabilidad tenderá a generalizarse con el avance de un frente frío. Este sistema, que ingresará a partir del jueves desde el sur de la región pampeana, se desplazará de sur a norte, abarcando gran parte del territorio nacional y reforzando las precipitaciones.

Un cierre de invierno con eventos destacados

El ingreso del frente frío hacia mediados y fines de la semana será determinante. Se espera que, al interactuar con la masa de aire húmeda y cálida preexistente, desencadene lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad sobre la franja este del país, incluyendo gran parte de la región pampeana y el Litoral.

Hacia el fin de semana, los eventos podrían adquirir una mayor relevancia en cuanto a intensidad y extensión, consolidando un cierre de invierno marcado por la inestabilidad. De esta manera, la estación culminará en línea con lo observado durante los últimos meses, en los que se registraron acumulados pluviales récord en gran parte de Argentina.

Así, el invierno se despedirá con la misma impronta con la que comenzó: lluvias generalizadas, tormentas destacadas y una marcada transición hacia un período que ya exhibe características primaverales.