El precio de la carne prácticamente no se movió en Rosario: ¿qué cortes subieron?

Los precios minoristas de la carne vacuna en Rosario registraron en mayo un incremento promedio del 0,7% respecto del mes anterior, mientras que en la comparación interanual acumulan una suba del 55,7%, según el último relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

El informe muestra que, si bien el incremento mensual fue moderado, la evolución de los precios continúa por encima de otros productos cárnicos. En el mismo período, el pollo fresco aumentó un 1,7% frente a abril y un 24,2% en relación con mayo de 2025, mientras que el pechito de cerdo registró una suba mensual del 4,6% y un incremento interanual del 24,6%.

En el caso de la media res, referencia para el abastecimiento de las carnicerías, el precio mostró una variación del 0,5% respecto del mes anterior y un aumento del 50,4% frente a mayo de 2025.

Los cortes que más aumentaron

Entre los principales cortes de carne vacuna, las mayores subas del mes se observaron en:

* Picada especial: +1,9%

* Bola de lomo: +1,6%

* Picada común: +1,5%

Estos incrementos se ubicaron por encima del promedio general registrado para la plaza rosarina.

Los cortes que bajaron de precio

No todos los productos siguieron la misma tendencia. Durante mayo también se registraron bajas en algunos cortes tradicionales:

* Osobuco: -0,9%

* Cuadril: -0,5%

* Falda: -0,2%

* Paleta: -0,2%

Estas reducciones contribuyeron a moderar el incremento promedio de la carne vacuna en la ciudad.

Diferencias con otras carnes

El relevamiento del IPCVA evidencia que la carne vacuna mantiene una dinámica de precios superior a la de las principales alternativas de consumo. Mientras el pollo y el cerdo muestran aumentos interanuales cercanos al 24%, la carne vacuna supera el 55%, consolidando una brecha significativa entre las distintas proteínas animales.

Pese a ello, la variación mensual de mayo fue relativamente contenida, con un incremento inferior al 1%, reflejando una estabilidad mayor a la observada en meses anteriores.