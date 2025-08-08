El precio del Bitcoin camina una delgada línea: ¿hay lugar para la maldición de agosto?

El precio de Bitcoin (BTC) pudo recuperar la línea de los u$s115.000 durante las últimas horas, en medio de una alta volatilidad global y expectativas divididas en torno al futuro de su cotización.

En lo que va de agosto, el mercado parece atrapado entre dos polos: por un lado, la narrativa alcista que proyecta nuevos máximos históricos en los próximos meses. Por el otro, la acumulación de factores macroeconómicos, geopolíticos y técnicos que generan presión sobre el precio y reavivan temores a una caída.

La volatilidad actual reaviva un viejo mito del mercado. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, lanzó una provocadora advertencia en sus redes: "¿La maldición de agosto hará que el precio de Bitcoin caiga por debajo de los u$s90.000? Eso espero. Estoy dispuesto a duplicar mi posición".

En otro posteo reciente, el inversor elogió el diseño de BTC como "la manera más fácil de hacerse millonario" y dijo haber multiplicado su inversión inicial sin esfuerzo.

"Bitcoin es brillante. Solo tuve que configurarlo, olvidarlo y crecer hasta convertirlo en varios millones. Los millones más fáciles que gané", escribió.

A pesar de la incertidumbre, muchos expertos consideran que el ciclo de cuatro años podría haberse acortado, y que el mercado entró en una nueva etapa de descubrimiento de precio. Otros, como el analista Rekt Capital, sostienen que la cima podría llegar en octubre, 550 días después del último halving.

Mientras tanto, los fundamentos se consolidan: la tenencia institucional aumenta, la oferta sigue siendo limitada y los desarrollos tecnológicos avanzan. El precio, sin embargo, parece caminar una delgada línea entre la euforia y la corrección.

Para la mirada más alentadora de la cosa (siempre pensando en el corto plazo), si el mercado logra sostenerse por encima de los u$s110.000 y rompe con fuerza los u$s120.000, podría habilitar un recorrido más ambicioso.