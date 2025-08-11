Las criptomonedas arrancan la semana con fuertes subas: ¿qué factores juegan a favor?

El mercado de criptomonedas inició la semana en alza, este lunes 11 de agosto, impulsado por las expectativas de recortes de tasas en Estados Unidos y un renovado apetito inversor. Bitcoin (BTC) avanza 1,7% y se ubica en torno a los u$s120.500, según Binance, tras haber tocado los u$s122.300 en las últimas 24 horas.

Ethereum (ETH), la principal altcoin del mercado, consolida su rally semanal de casi 20% y superó los u$s4.300, alcanzando niveles que no se veían desde 2021. Su máximo histórico, registrado el 10 de noviembre de ese año, fue de u$s4.878,26. Sin embargo, recortó la suba y se ubica en u$s4.180.

El resto de las criptomonedas opera con mayoría de bajas de hasta 2,11% encabezado por Hedera, Dogecoin (-1,5%) y Avalanche (-1,4%). Las subas son lideradas por Litecoin (4,2%), Bitcoin Cash (3,5%) e Hyperliquid (2,1%).