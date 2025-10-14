Recalculando: el FMI baja la espuma y recorta proyecciones para Argentina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su proyección de crecimiento para la Argentina en su informe de octubre de 2025. Según el informe Perspectivas de la Economía Mundial (World Economic Outlook, WEO), el organismo espera que el Producto Bruto Interno (PBI) argentino aumente 4,5% en 2025, una reducción de un punto porcentual respecto de las previsiones difundidas en abril y ratificadas en julio. Para 2026, la estimación también descendió, de 4,5% a 4,0%.

Las nuevas cifras surgen del anexo estadístico del informe, que reúne las previsiones de crecimiento, inflación, cuenta corriente y desempleo de los países de la región. En el caso argentino, los datos revisados muestran un escenario de menor expansión, inflación más alta, cuenta corriente en déficit y mayor desempleo respecto de lo que el mismo Fondo había calculado seis meses atrás.

En abril, el FMI había proyectado una expansión de 5,5% en 2025 y 4,5% en 2026, cifras que mantuvo sin cambios en su actualización de julio. Sin embargo, en octubre, el organismo revisó las expectativas a la baja. La estimación actual de 4,5% para 2025 implica una moderación del optimismo que había acompañado el rebote pos sequía y las primeras señales de estabilización macroeconómica.

Claves del escenario

* La previsión global del FMI se sitúa en 3,0 % de crecimiento en 2025, con una subida a 3,1 % para 2026.

* En las versiones anteriores del informe (abril o julio), el organismo ya había ajustado algunas perspectivas globales pero no había modificado su estimación para Argentina.

* Para Argentina, el crecimiento proyectado de 5,5 % en 2025 implica una recuperación tras la caída sufrida en 2024.

* El desafío central sigue siendo la consolidación de la desinflación, la sostenibilidad de la deuda, y el manejo de las vulnerabilidades externas.