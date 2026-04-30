Reforma tributaria: el plan oficial avanza con cambios y resta definir qué impuestos toca

El Gobierno nacional comenzó a delinear los ejes de una futura reforma tributaria con el objetivo de simplificar el sistema impositivo, reducir la carga fiscal y avanzar hacia una estructura más eficiente. Según las definiciones oficiales, la estrategia combina una baja progresiva de impuestos con una ampliación de la base tributaria y una revisión de los tributos considerados distorsivos.

De acuerdo con las señales difundidas en los últimos días, el Ejecutivo apunta principalmente a reducir la cantidad de impuestos vigentes, eliminando aquellos de menor peso recaudatorio o que generan mayores distorsiones económicas. La intención es avanzar hacia un esquema más simple, con menos tributos pero más eficientes en términos de recaudación.

Uno de los focos centrales está puesto en los derechos de exportación (retenciones), que el Gobierno busca eliminar de manera gradual. Para ello, plantea una hoja de ruta que dependerá del equilibrio fiscal y de la capacidad de compensar esos ingresos con otros recursos.

En paralelo, la reforma incluiría cambios en impuestos clave como Ganancias y el IVA, con el objetivo de reducir alícuotas y al mismo tiempo ampliar la base de contribuyentes para sostener la recaudación. La lógica oficial es que un sistema con menos presión impositiva incentive la formalización y reduzca la evasión.

Otro aspecto relevante en análisis es la revisión de los llamados “gastos tributarios”, es decir, los beneficios impositivos vigentes. El Gobierno evalúa recortar exenciones y regímenes especiales que hoy reducen la recaudación, con el fin de ordenar el esquema fiscal.

La iniciativa aún no fue enviada al Congreso, pero forma parte de un plan más amplio de reformas económicas. En ese marco, el oficialismo busca avanzar de manera gradual, priorizando primero el equilibrio de las cuentas públicas para luego habilitar una baja más profunda de impuestos.

En síntesis, la reforma tributaria que prepara el Gobierno combina tres ejes principales: reducción de impuestos distorsivos, simplificación del sistema y ampliación de la base tributaria. El desafío será lograr estos cambios sin afectar la recaudación en un contexto de ajuste fiscal y negociación política.