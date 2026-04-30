Drones: detalles del protocolo 100% argentino para estandarizar la medición de deriva

El uso de drones en la agricultura crece de manera exponencial impulsado por su capacidad para realizar aplicaciones precisas, rápidas y en zonas de difícil acceso. Sin embargo, la falta de datos estandarizados sobre el potencial de deriva de estos equipos representaba un desafío. Para dar respuesta, un equipo de especialistas del INTA y de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce desarrolló un protocolo de ensayo que permite medir este fenómeno con una metodología científica basada en estándares internacionales.

Jorgelina Montoya, investigadora del INTA Anguil, La Pampa, indicó que el propósito principal del protocolo es armonizar la generación de información sobre deriva de fitosanitarios en aplicaciones con drones. En ese marco, explicó que la propuesta establece lineamientos para la obtención estandarizada de los datos requeridos, a fin de que investigadores, organismos de regulación y registrantes de productos fitosanitarios dispongan de información fiable, robusta y comparable.

Eduardo Vita Larrieu, investigador de la Estación Experimental del INTA Oliveros, Santa Fe, explicó que el procedimiento adapta la norma internacional ISO 22866:2005, que define el método base de medición en campo. “Esta adaptación integra las recomendaciones específicas de la UAPASTF (Unmanned Aerial Pesticide Application System Task Force, 2024) para ensayos con aeronaves tripuladas por control remoto o remotamente tripuladas (RPA) y se complementa con los procedimientos de la ASABE S561.1 para aplicaciones aéreas”, puntualizó.

“Para llevar adelante el ensayo, se utiliza un lote abierto y nivelado donde un dron realiza pasadas controladas aplicando una solución con un trazador colorante en lugar de productos fitosanitarios. Esta técnica permite seguir el recorrido de las gotas sin alterar las condiciones de la pulverización”, indicó Montoya y agregó: “La medición se realiza en dos niveles: colectores en el suelo para la deriva sedimentaria y mástiles verticales con sensores para capturar la deriva aerotransportada”.

Pedro Platz, de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, destacó que esta herramienta permite analizar integralmente las variables que intervienen en la aplicación. Según planteó el especialista, “el protocolo no solo mide la deriva, sino que permite analizar qué factores la afectan. Entre las variables que se evalúan se destacan la altura de vuelo del dron, la velocidad de avance del equipo y el efecto del tamaño de gota en el perfil de deriva”.

Finalmente, el protocolo exige un monitoreo ambiental estricto y en tiempo real de variables como viento, temperatura y humedad. Una vez finalizada la tarea, los colectores se analizan en laboratorio mediante espectrofotometría para cuantificar el producto depositado fuera del área objetivo y calcular la curva de decaimiento de la deriva. El uso de tarjetas hidrosensibles completa el análisis, aportando información clave sobre la calidad y distribución de las gotas para optimizar el uso de esta tecnología y reducir riesgos.