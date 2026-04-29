Puestos ejecutivos y gerenciales: ¿qué acciones empresariales hay para retener talento?

Las compañías en Argentina comenzaron a redefinir sus políticas salariales para puestos ejecutivos y gerenciales en un escenario en el que la inflación, aunque desacelerada frente a años anteriores, volvió a ganar peso en la toma de decisiones. El foco ya no está sólo en retener talento, sino también en ajustar compensaciones frente a una dinámica de precios que obliga a revisar presupuestos con mayor frecuencia.

De acuerdo con relevamientos del sector privado, las empresas están proyectando nuevos incrementos salariales para ejecutivos con esquemas más segmentados, revisiones periódicas y ajustes que buscan evitar atrasos frente a la inflación esperada.

Vuelven los ajustes por tramos

Una de las tendencias que reaparece es la de otorgar aumentos en varios tramos a lo largo del año, en lugar de definir una sola actualización anual. Este esquema permite a las compañías corregir desvíos frente a la evolución de los precios y administrar mejor sus costos.

En muchos casos, los incrementos previstos combinan una pauta general con revisiones adicionales sujetas a inflación, desempeño y evolución del negocio.

Qué aumentos evalúan las empresas

Las proyecciones para 2026 muestran que las empresas esperan otorgar subas acumuladas alineadas con las expectativas inflacionarias, aunque con diferencias por sector. Industrias vinculadas a energía, tecnología, finanzas y consumo masivo aparecen entre las más activas en revisión salarial.

En paralelo, algunas firmas evalúan reforzar los paquetes de compensación con bonos variables, beneficios y componentes atados a resultados, en lugar de concentrar todo en salario fijo.

Inflación y retención de talento

El regreso de la inflación como variable central responde no sólo al impacto sobre el poder adquisitivo, sino también a la competencia por perfiles estratégicos.

Las empresas advierten que, si los salarios ejecutivos quedan rezagados, crece el riesgo de rotación en posiciones clave. Por eso, muchas decisiones salariales vuelven a estar atravesadas por criterios de mercado además de la macroeconomía.

Más revisiones y menos decisiones rígidas

Consultoras especializadas señalan que se consolida una lógica de monitoreo continuo. En lugar de cerrar una política salarial para todo el año, muchas compañías revisan escenarios cada trimestre o semestre.

Ese cambio refleja una estrategia más flexible frente a un contexto donde las expectativas económicas pueden modificarse rápidamente.

El nuevo criterio: mirar inflación, pero con cautela

Aunque la inflación volvió al centro de la discusión, las empresas no replican automáticamente ajustes por precios. La tendencia es combinar prudencia financiera con mecanismos que eviten pérdida real de ingresos en niveles ejecutivos.

El resultado es un esquema más dinámico: aumentos por etapas, revisiones frecuentes y compensaciones mixtas.

En este escenario, el mercado corporativo parece haber retomado una práctica que había perdido peso en algunos sectores: volver a mirar la inflación como referencia directa para definir sueldos.