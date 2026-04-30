Amenazas y tensiones: el petróleo tocó el valor más alto de los últimos cuatro años

El precio internacional del petróleo registró un fuerte salto en los mercados globales y alcanzó su nivel más alto en cuatro años, impulsado por la creciente tensión en Medio Oriente y nuevas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según se conoció, el barril de Brent —referencia global— llegó a tocar los 126 dólares, reflejando un escenario de alta incertidumbre energética.

La suba responde principalmente al agravamiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, con el foco puesto en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. El bloqueo naval impulsado por Washington y la falta de avances diplomáticos generaron temores sobre una interrupción prolongada del suministro global, lo que presionó al alza los precios.

En este contexto, las declaraciones de Trump jugaron un papel clave. El mandatario reafirmó su postura dura frente a Irán, asegurando que no levantará el bloqueo y dejando abierta la posibilidad de nuevas acciones militares. Incluso calificó la medida como “más efectiva que los bombardeos”, lo que elevó la percepción de riesgo en los mercados energéticos.

El impacto fue inmediato: los futuros del crudo registraron subas superiores al 6% en una sola jornada, en medio de una fuerte volatilidad. Analistas advierten que la combinación de tensiones geopolíticas, incertidumbre sobre el suministro y posibles escaladas militares está generando una “prima de riesgo” cada vez mayor en el precio del petróleo.

Además, este encarecimiento del crudo comienza a trasladarse a la economía global. El aumento en los costos energéticos ya impacta en la inflación y en los mercados financieros, generando preocupación en bancos centrales y gobiernos, que siguen de cerca la evolución del conflicto.

De esta manera, el petróleo vuelve a posicionarse en el centro de la escena económica mundial, condicionado por factores geopolíticos que, por el momento, no muestran señales claras de resolución.