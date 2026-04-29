La Reserva Federal de EEUU define su plan y el mercado argentino sigue cada señal

La reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) concentra la atención de los mercados globales, con una expectativa prácticamente unánime de que el organismo mantendrá sin cambios la tasa de interés en el rango de 3,5% a 3,75%. Sin embargo, más que la decisión en sí, los inversores están pendientes del mensaje que deje la autoridad monetaria sobre el futuro de la política monetaria y su impacto en economías emergentes como Argentina.

Según las probabilidades implícitas del mercado, existe una chance del 99,5% de que la Fed no modifique las tasas en esta reunión, consolidando un escenario de “tasas altas por más tiempo”. El foco, por lo tanto, está puesto en las señales que pueda dar la entidad sobre eventuales recortes hacia adelante y cómo podrían influir factores como la inflación, la evolución del mercado laboral estadounidense y el efecto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios de la energía.

Bonos, riesgo y financiamiento: el canal directo hacia Argentina

Para Argentina, la definición de la Fed tiene impacto principalmente sobre el mercado de deuda. Un escenario de tasas elevadas en Estados Unidos tiende a sostener rendimientos altos en los bonos del Tesoro, lo que encarece el financiamiento para los mercados emergentes y reduce el apetito por activos de mayor riesgo.

Ese efecto pone presión sobre los bonos soberanos argentinos y condiciona la compresión del riesgo país, especialmente en un contexto donde los drivers locales —como el frente fiscal, las reservas y el proceso de desregulación— siguen siendo determinantes para la valuación de los activos.

Analistas del mercado señalan que hoy los factores globales funcionan como un techo para la deuda argentina, mientras que las mejoras domésticas actúan como un piso. En ese equilibrio, cualquier señal más contractiva de la Fed podría generar volatilidad adicional.

El petróleo, un factor que cambia la lectura

Uno de los elementos que alteró las expectativas del mercado es la suba del precio del petróleo por tensiones geopolíticas. Ese movimiento elevó los riesgos inflacionarios globales y llevó a los inversores a reducir las apuestas por recortes de tasas en Estados Unidos. Pero ese mismo factor tiene una doble lectura para Argentina.

Por un lado, puede retrasar una baja de tasas internacionales y endurecer las condiciones financieras. Por otro, mejora el ingreso potencial de divisas para un país con mayor perfil exportador energético, lo que podría fortalecer las cuentas externas y fiscales.

En ese sentido, parte del mercado entiende que Argentina podría estar relativamente mejor posicionada que otros emergentes frente a un shock energético prolongado.

Qué espera el mercado

Más allá de la decisión de este miércoles, la clave estará en el tono del comunicado y en la conferencia del titular de la Fed. Si el mensaje ratifica que no habrá bajas de tasas en el corto plazo, podría consolidarse un escenario de cautela para los activos emergentes.

Si, en cambio, aparecen señales de una flexibilización futura, podría abrirse una ventana favorable para los bonos y acciones de países como Argentina.

Hoy el consenso es que la Fed mantendrá la tasa sin cambios y que el verdadero movimiento estará en la interpretación del mercado.

Impacto local: atención en bonos y spreads

En la plaza local, los operadores monitorean especialmente el efecto sobre los spreads soberanos. Con tasas internacionales elevadas, la deuda argentina depende más que nunca de factores propios para seguir mejorando.

En ese marco, una Fed sin sorpresas podría ser neutral para el mercado argentino. Pero cualquier giro más agresivo —o “hawkish”— podría generar presión sobre bonos y riesgo país.

La reunión no definiría solo el costo del dinero en Estados Unidos. También puede marcar el tono financiero que enfrentará Argentina en los próximos meses.