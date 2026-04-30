Claves del día: dólar fuerte, Visa paga millones y Techint suma otra derrota en medio del boom energético

El escenario global volvió a tensionarse con fuerza tras la escalada en Medio Oriente. La negativa de Irán a frenar el enriquecimiento de uranio mantiene en vilo al Golfo Pérsico y disparó el precio del crudo un 7,4%, reavivando el fantasma inflacionario a nivel mundial. En ese contexto, la Reserva Federal, bajo la conducción saliente de Jerome Powell, decidió mantener la tasa en 3,5% anual, en un mensaje claro: el costo del dinero seguirá alto por más tiempo.

La reacción del mercado fue inmediata. El dólar se fortaleció globalmente, mientras activos de refugio como el oro, la plata y las criptomonedas retrocedieron. Las tasas largas en Estados Unidos también continuaron en ascenso, reflejando expectativas de inflación persistente y menor dinamismo económico.

En paralelo, Argentina atraviesa una dinámica particular. El salto del petróleo y la mejora de los precios agrícolas —especialmente en Rosario— refuerzan las perspectivas de ingreso de divisas. Este flujo alimenta una inédita calma cambiaria: todos los tipos de dólar retrocedieron y la brecha cambiaria se comprimió, incluso con valores negativos entre el oficial y el blue.

Sin embargo, esa estabilidad convive con tensiones en las reservas. El Banco Central logró comprar divisas en el mercado, pero la postergación de desembolsos del FMI —unos US$ 1.000 millones— derivó en una caída de reservas por US$ 667 millones en la jornada.

En el frente financiero, el Gobierno continúa buscando financiamiento sin convalidar tasas elevadas del exterior. A través de licitaciones de bonos cortos, logró captar dólares a un costo promedio inferior al 7% anual, evitando el 9% que exigen los mercados internacionales. Esto permitió incluso una leve baja del riesgo país, pese a la debilidad de los bonos.

A contramano de los fundamentals, los activos argentinos no logran despegar. Ni las expectativas de exportaciones récord —que podrían superar los US$ 14.000 millones de superávit comercial— ni las mejoras en la calificación de empresas como Telecom por parte de JPMorgan Chase alcanzan para impulsar acciones y bonos.

El mercado bursátil acompañó la tendencia global negativa: caídas en Wall Street, retrocesos en Brasil y México, y una baja del 1,1% en la Bolsa local. Las ADR argentinas mostraron comportamiento mixto, con subas en energéticas y caídas en bancos y consumo.

En este contexto, el sector energético sigue siendo protagonista, pero con contrastes. Por un lado, empresas como Vista Energy mostraron resultados por encima de lo esperado en el primer trimestre de 2026, impulsadas por precios internacionales altos.

Por otro lado, el grupo Techint volvió a sufrir un revés estratégico: perdió una nueva licitación para construir un gasoducto clave en Vaca Muerta. Se trata de otro golpe en una serie de derrotas en proyectos de infraestructura energética, lo que reconfigura el mapa de proveedores en uno de los sectores más dinámicos del país.

A nivel corporativo, otra noticia sacudió el mercado: Visa Inc. reveló la cifra récord que pagó por Prisma Medios de Pago, operación que marcó un hito en la industria financiera argentina. Según distintas fuentes habría superado los 1.200 millones de dólares. Este movimiento consolida el avance de los pagos digitales y redefine la competencia en el sistema, con impacto directo en usuarios, bancos y fintech.

Mientras tanto, el plano político local se mantiene encapsulado en debates de menor impacto económico inmediato, sin alterar el rumbo de los mercados, que parecen mirar más a los flujos de dólares que a la coyuntura discursiva.

En commodities, el petróleo lideró las subas, mientras que los metales preciosos y básicos cayeron. En granos, Chicago mostró comportamiento mixto, pero Rosario reflejó mejoras generalizadas, reforzando el optimismo sobre el ingreso de divisas.

En síntesis, el mundo enfrenta una combinación incómoda: energía cara, tasas altas y crecimiento débil. Argentina, en cambio, vive una paradoja: abundancia potencial de dólares por exportaciones, pero con mercados financieros que aún no terminan de creer en la sostenibilidad del modelo.