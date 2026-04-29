Banca al programa económico y nueva etapa de estabilidad: las definiciones del "1 del BCRA"

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, defendió el rumbo del programa económico y aseguró que la Argentina atraviesa una nueva etapa de mayor estabilidad macroeconómica, con señales de recuperación del crédito, fortalecimiento de reservas y perspectivas favorables para la actividad.

Durante su exposición en Expo EFI, Bausili sostuvo que el esquema de estabilización iniciado a fines de 2023 está cumpliendo sus objetivos centrales: bajar la inflación, estabilizar el tipo de cambio y generar condiciones para extender los horizontes de inversión y planificación.

Uno de los principales ejes del discurso fue la solidez del frente externo. El titular del Banco Central destacó que la autoridad monetaria compró US$ 6.900 millones en lo que va del año, mientras las reservas brutas crecieron US$ 5.000 millones. Según planteó, ese desempeño, junto con la eliminación del déficit fiscal, configuró una estructura más robusta para sostener la estabilidad cambiaria.

Bausili también remarcó que el actual régimen de libre flotación cambiaria está funcionando como “estabilizador automático” y descartó cuestionamientos sobre su sostenibilidad. En ese marco, aseguró que el tipo de cambio se mantuvo estable incluso frente a shocks externos recientes, como el conflicto en Irán, mientras continuó la baja de tasas en el mercado local.

En materia inflacionaria, reconoció que hubo tensiones en los últimos meses, aunque las atribuyó a ajustes de precios relativos y factores puntuales, como carne, tarifas y energía. No obstante, sostuvo que las expectativas continúan ancladas y ratificó que el proceso desinflacionario se retomará en los próximos meses.

Otro de los puntos destacados fue la evolución del crédito. El presidente del BCRA afirmó que el sistema financiero comenzó a mostrar signos de saneamiento luego del aumento de la mora observado en los últimos meses y anticipó una nueva etapa de expansión crediticia. También señaló que el crédito en dólares creció US$ 4.000 millones en lo que va del año, equivalente a un aumento del 22%.

Desde una visión de mediano plazo, el funcionario vinculó esta etapa con un cambio estructural en la economía argentina, apoyado en un mejor perfil exportador, el avance de proyectos energéticos y mineros y una menor dependencia de desequilibrios fiscales y monetarios.

Con ese diagnóstico, Bausili dejó un mensaje orientado a consolidar expectativas: sostuvo que la dirección del programa económico está definida y que el objetivo final sigue siendo una economía estable, con crecimiento previsible y menor nivel de regulaciones.