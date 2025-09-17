Tensión cambiaria: el dólar tocó el techo de la banda y el Banco Central salió al cruce

El dólar oficial quebró el umbral superior de las bandas de flotación, por primera vez desde la implementación de este esquema, lo que habilitó al Banco Central (BCRA) a desprenderse de divisas para intentar bajar le precio de la divisa extranjera. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cerró a $1.474,5 y según datos de la propia entidad monetaria la intervención fue de u$s53 millones, bastante más por encima de las especulaciones del mercado.

De esta forma, el dólar mayorista cerró a $1.465,50/$1.474,50 por unidad, $5,5 arriba del cierre del martes. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s385.955 millones y en futuros u$s801 millones. En los tres primeros días de esta semana el dólar mayorista subió $21,5, a esta altura de la semana pasada el dólar que usan los agroexportadores había aumentado $68,5.

"Las miradas apuntarán sobre todo a ratificar el compromiso de las autoridades respecto al esquema de flotación en esta etapa, y el monto - así como la velocidad - de divisas que podrían ser necesarias utilizar en esta etapa", aseguran los expertos.

En cuanto al mercado de dólar futuro, el BCRA activó en la rueda vendiendo DLR/SEP25 para mantenerlo con una implícita por debajo del 0% (cerró en -5%), lo que no generó efecto sobre el spot, que se mantuvo tomador hasta el cierre. También confirmaron que hubo intervención en contratos largos, nuevamente en mayo del 2026, que tuvo un aumento del interés abierto de 50.713 contratos, así como en junio del 2026, con un incremento de 39.995 contratos.