Clarita la cuenta: avanza la cosecha, hay más camiones y repuntan los dólares del campo

El complejo agroexportador argentino liquidó en abril de 2026 un total de USD 2.495 millones, según informaron la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). El dato representa una suba del 23% respecto al mes previo y marca un repunte en el ingreso de divisas en plena etapa de cosecha gruesa.

El desempeño mensual estuvo impulsado principalmente por un mayor ingreso de camiones con maíz y girasol, junto con la llegada de los primeros lotes de soja destinados a procesamiento industrial y exportación. Este movimiento refleja el avance de la cosecha y el inicio de la fase más intensa de comercialización del complejo oleaginoso-cerealero.

Sin embargo, al analizar el acumulado del año, el panorama muestra una caída. Entre enero y abril, el sector ingresó u$s 7.667 millones, lo que representa una baja del 11% en comparación con el mismo período de 2025. Este retroceso evidencia que, pese a la mejora puntual de abril, el ritmo de liquidación aún no logra equiparar los niveles del año anterior.

El complejo agroindustrial, responsable de cerca del 48% de las exportaciones argentinas, continúa siendo una pieza clave para el ingreso de divisas al país. En este contexto, la evolución de la comercialización de soja en las próximas semanas será determinante para sostener o revertir la tendencia observada en el primer cuatrimestre.

Con la cosecha avanzando y un mayor flujo de granos hacia los puertos, el mercado seguirá de cerca si el repunte de abril logra consolidarse en los meses siguientes o si las condiciones macroeconómicas y comerciales continúan limitando el potencial exportador del sector.