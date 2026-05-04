Recalculando: las ventas de 0km caen, pero "los asiáticos" pisan cada vez más fuerte

El mercado automotor argentino volvió a mostrar señales de debilidad en abril de 2026, con una caída interanual del 13,6% en los patentamientos de vehículos 0 km. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), se registraron 47.564 unidades, frente a las 55.025 del mismo mes del año pasado, lo que revirtió el leve repunte observado en marzo.

La baja también se reflejó en la comparación mensual, con un retroceso del 3,3% respecto a marzo. En el acumulado del primer cuatrimestre, el sector suma 205.114 unidades, un 5,7% menos que en igual período de 2025, consolidando una tendencia de desaceleración en el ritmo de ventas.

Segmentos más afectados

El impacto fue especialmente fuerte en los segmentos de vehículos livianos. Los autos particulares registraron una caída interanual del 12,3%, mientras que los comerciales livianos retrocedieron un 20,2%. En contraste, el segmento de vehículos pesados logró mantenerse relativamente estable.

"Es importante mencionar que el mercado se está transformando, hay una nueva oferta, con precios que se están acomodando a la baja, por la eliminación de impuestos, pero sobre todo por la competencia de nuevas marcas, entre ellas las asiáticas que han desembarcado con precios muy convenientes y gran equipamiento, y las marcas generalistas que también han sumado modelos y reconvertido sus diseños, versiones y precios. El gran ganador de esta competencia es el cliente", dijo el presidente de ACARA, Sebastián Beato.

Cambio en la composición del mercado

Más allá de la caída general, abril dejó un dato clave: el avance sostenido de las marcas chinas. Por primera vez, una automotriz de ese origen logró posicionarse entre las más vendidas del país, reflejando un cambio estructural en la oferta.

Firmas como BYD, BAIC, Chery y Haval mostraron crecimientos exponenciales en sus patentamientos, impulsadas por una combinación de precios competitivos, mayor disponibilidad de unidades importadas y una fuerte presencia en el segmento de vehículos eléctricos. En particular, BYD se destacó al ingresar al top ten de marcas y liderar ampliamente el mercado de eléctricos, con modelos que concentran la mayor parte de las ventas del segmento.

Más competencia y oportunidades para el consumidor

El avance de nuevos jugadores, junto con cambios en el esquema de precios y condiciones macroeconómicas más estables, está reconfigurando el mercado. La mayor competencia entre marcas —especialmente por la llegada de importadores y fabricantes asiáticos— está generando una oferta más amplia y mejores condiciones comerciales.

En este contexto, desde el sector destacan que, pese a la caída en el volumen total, el escenario actual puede resultar favorable para los compradores, con mayor variedad de modelos y precios más competitivos que en períodos anteriores.

Beato: "una macroeconomía más ordenada y un dólar quieto favorecen también a la presencia de ofertas y verdaderas oportunidades para todos. Los clientes pueden encontrar hoy mejores condiciones de compra, por eso, es importante que la gente sepa que estamos en un momento muy conveniente para adquirir un vehículo cero kilómetros".

Un mercado en transición

El desempeño de abril confirma que el mercado automotor argentino atraviesa una etapa de transición. Mientras la demanda muestra signos de enfriamiento, la oferta se diversifica y gana dinamismo con la irrupción de nuevas marcas, especialmente del segmento eléctrico.

La evolución en los próximos meses dependerá de la consolidación de estas tendencias y de la capacidad del sector para sostener el nivel de actividad en un contexto de mayor competencia y cambios en las preferencias de los consumidores.