Alivio financiero: el Banco Santa Fe lanza un plan para refinanciar deudas en hasta 60 cuotas

El Banco Santa Fe lanzó una nueva herramienta financiera clave para los santafesinos. Se trata del Plan de Protección de los Ingresos, impulsado junto al gobierno provincial. Su objetivo central es aliviar la pesada carga de las deudas familiares.

Esta medida apunta directamente a trabajadores del sector público y privado. También incluye a los autónomos y a nuestros jubilados. La idea es brindarles un respiro para que logren ordenar su economía familiar y reestructurar sus obligaciones financieras diarias.

El principal atractivo del plan radica en sus condiciones de refinanciación flexibles. Ofrece un esquema extendido que permite abonar en hasta 60 cuotas. Además, cuenta con una tasa preferencial muy accesible para quienes busquen sanear sus números.

Pero el dato que más tracciona el interés es el plazo de gracia. Quienes accedan al programa tendrán dos meses iniciales de gracia. Esto significa que los beneficiarios comenzarán a pagar sus cuotas recién al tercer mes de haber cerrado el acuerdo.

Para iniciar el trámite, el proceso es completamente digital. El banco habilitó en su sitio web (www.bancosantafe.com.ar) un acceso directo a la plataforma de ID Ciudadana. Allí, cada trabajador debe elegir su sector y completar los formularios requeridos.

También existen otras vías de acceso oficial. Se puede ingresar mediante el portal web del Gobierno provincial o directamente desde la aplicación móvil “Mi Santa Fe”. En ambas plataformas, los interesados podrán cargar rápidamente sus datos y la documentación exigida.

Una vez finalizada esta carga virtual, la entidad financiera toma la posta. El Banco Santa Fe iniciará un proceso de evaluación sobre cada situación financiera particular. Luego, se comunicarán de forma directa con las personas que se hayan adherido al sistema.

Durante ese contacto, los asesores informarán las alternativas viables para cada bolsillo. Finalmente, se concertará una cita para atención presencial. Así, el banco busca acompañar de cerca para que los santafesinos logren recuperar su capacidad de ingreso.

Un impulso al desarrollo económico local

Esta reestructuración busca impactar positivamente en las finanzas del día a día. El Banco Santa Fe reafirma su compromiso de acompañar a las familias de la región con soluciones financieras que fomenten un verdadero bienestar en los hogares.

En definitiva, oxigenar los números personales es un paso fundamental de gestión. Estas herramientas concretas terminan contribuyendo directamente al desarrollo económico de toda la provincia, permitiendo que la rueda productiva de Santa Fe recupere su ritmo habitual.