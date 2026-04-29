Claves del día: sube el petróleo, mejora el dólar pero cae la deuda y Santa Fe apunta al consumo

La economía argentina vuelve a moverse en un terreno de contrastes. Mientras los precios internacionales juegan a favor y algunos activos locales reaccionan positivamente, la deuda soberana sigue deteriorándose y la economía real apenas insinúa una recuperación. En ese marco, decisiones políticas, nuevos actores empresariales y tensiones sectoriales completan un tablero cada vez más complejo.

Santa Fe y el intento de reactivar el consumo desde el ingreso disponible

La decisión del Gobierno de Santa Fe de reducir el tope de descuentos sobre salarios públicos del 50% al 25% apunta directamente a recomponer ingresos disponibles en un contexto de consumo deprimido. El sobreendeudamiento de los hogares se convirtió en un factor silencioso de contracción económica, afectando comercio, servicios y producción.

La medida busca liberar capacidad de gasto en un momento donde la economía real sigue débil. La industria y la construcción aún muestran un comportamiento irregular, con sectores golpeados por la caída del consumo interno y la apertura de importaciones, aunque con algunos indicios incipientes de recuperación en los últimos meses.

Hidrovía: un activo estratégico que entra en etapa de definición

La discusión sobre el futuro de la Hidrovía tuvo un capítulo clave en Rosario, en el marco de un encuentro organizado por el Instituto de Desarrollo Regional (IDR), que dirige Juan Carlos Venesia.

Allí participó el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, quien puso plazos concretos al proceso: la licitación de la vía navegable se adjudicaría en junio y el traspaso al operador privado se concretaría en el segundo semestre.

El funcionario además proyectó una nueva etapa para el sistema, al señalar que se abre una “era de desarrollo” con obras e inversiones, en un esquema que busca dar previsibilidad y mejorar la competitividad logística.

El evento, que reunió a actores públicos y privados, se dio en un momento decisivo: la licitación ya quedó reducida a dos grandes jugadores internacionales y define el futuro de una infraestructura por la que circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas.

Mercado financiero: rollover, dólares y una deuda que no levanta

En el frente financiero, el Tesoro logró sostener el rollover de deuda en pesos, superando levemente el 100% de los vencimientos. También captó unos US$700 millones mediante colocaciones en Bonares, mostrando que aún existe demanda, aunque a tasas elevadas.

Sin embargo, el dato preocupante sigue siendo el comportamiento de los bonos: volvieron a caer y el riesgo país subió a 586 puntos básicos, alejando cualquier posibilidad de financiamiento externo.

El dólar, en tanto, mostró una tregua tras la tensión previa. Las cotizaciones financieras retrocedieron y el blue se mantuvo estable. Pero esta calma se dio en un contexto frágil: el Banco Central perdió reservas y las tasas en pesos continúan bajando.

Acciones y energía: el Merval encuentra sostén en el petróleo

En contraste con la deuda, el mercado accionario tuvo una jornada más favorable. Impulsado por la suba del petróleo —que avanzó cerca del 3,5%— el índice Merval logró cerrar en terreno positivo.

Las acciones energéticas lideraron las subas, reflejando el peso del sector en el mercado local. Empresas como YPF, Pampa Energía y Central Puerto se beneficiaron del contexto internacional.

En este marco, el caso de Transener vuelve a cobrar relevancia, ya que el segmento energético se posiciona como uno de los pocos ganadores en un escenario macro complejo, impulsado por tarifas, demanda y precios internacionales.

Granos y agro: precios en alza, pero tensiones en la cadena

El otro gran motor del día fueron los commodities agrícolas. El trigo lideró las subas tanto en Chicago como en Rosario, acompañado por mejoras en el maíz.

Este repunte fortalece los ingresos por exportaciones y aporta alivio cambiario. Sin embargo, no todo es positivo: la industria molinera enfrenta dificultades para abastecerse de trigo, lo que refleja tensiones internas en la cadena productiva.

Este contraste entre precios internacionales favorables y problemas domésticos de oferta muestra nuevamente las inconsistencias del modelo económico.

Nueva aerolínea: Anchoita Aviación entra en escena

En el plano empresarial, emerge un nuevo actor: Anchoita Aviación. Se trata de una iniciativa privada Enrique Piñeyro que apunta a operar vuelos regionales y corporativos, con foco en nichos desatendidos por las grandes compañías.

El proyecto busca aprovechar la desregulación del sector aerocomercial y captar demanda en rutas específicas, especialmente vinculadas a actividades productivas. Su desarrollo será un test relevante sobre el potencial del mercado aéreo en un contexto económico restrictivo.

Escándalo con el CEO de Cocos Capital

Otro episodio que reflejó el clima de época fue el rechazo que enfrentó Cocos Capital en un evento público. Su CEO, Ariel Sbdar, fue abucheado y debió abandonar una charla.

El episodio expone la sensibilidad del mercado frente a figuras vinculadas al mundo financiero, en un contexto de alta volatilidad, pérdidas en activos y creciente desconfianza de los inversores minoristas.

Contexto global: petróleo, tasas y presión sobre emergentes

El escenario internacional sigue siendo un factor determinante. La suba del petróleo, impulsada por la incertidumbre en Medio Oriente, presiona sobre la inflación global y condiciona las decisiones de los bancos centrales.

Las tasas en EE.UU. continúan elevadas, fortaleciendo al dólar y debilitando a los mercados emergentes. En ese contexto, los bonos argentinos sufren un castigo adicional.