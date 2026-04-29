Santa Fe limita descuentos salariales y apunta a la refinanciación de deudas de empleados públicos y privados

El Gobierno de Santa Fe decidió avanzar sobre uno de los problemas más extendidos y menos visibles de la economía cotidiana: el sobreendeudamiento de los hogares. La administración provincial prepara un nuevo esquema para reducir del 50% al 25% el tope de descuento sobre los recibos de sueldo de empleados públicos, con el objetivo de recomponer ingresos disponibles y frenar el deterioro del consumo.

La medida, impulsada por el ministro de Economía Pablo Olivares, y que es anunciada formalmente este miércoles se inscribe en un contexto donde las tasas reales positivas reconfiguraron la dinámica del crédito. Lo que durante años fue una herramienta para anticipar consumo, hoy se convirtió en una trampa financiera que absorbe una porción creciente del salario.

El quiebre del modelo: cuando la deuda crece más que el sueldo

Durante más de dos décadas, el crédito convivió con salarios que crecían por encima del costo financiero. Pero ese equilibrio se quebró a partir de 2023, cuando las tasas se dispararon por encima de la inflación y de las paritarias.

El resultado fue un cambio estructural: el stock de deuda empezó a crecer más rápido que los ingresos y las cuotas comenzaron a ocupar una proporción cada vez mayor del salario. En muchos casos, el endeudamiento dejó de ser una herramienta de consumo para transformarse en una carga que condiciona el día a día de las familias.

Salarios formales, pero ingresos reales en retroceso

El diagnóstico oficial muestra la magnitud del problema en el sector público. Unos 35.000 trabajadores tienen descuentos por código en sus recibos y, dentro de ese universo, cerca de 12.000 superan el 25% de afectación del salario.

La situación también alcanza a unos 7.000 jubilados. En los casos más extremos, las deudas equivalen a cinco sueldos o más, con situaciones que llegan a ocho o nueve salarios comprometidos.

El dato clave es que no se trata de mora. El sistema funciona porque el descuento es automático. Pero esa “normalidad financiera” oculta una pérdida de poder adquisitivo: el trabajador cobra, pero una parte significativa del ingreso ya está comprometida antes de llegar a su bolsillo.

Unos 35.000 trabajadores tienen descuentos por código en sus recibos.

El rol clave de las mutuales: un mercado concentrado

Uno de los puntos más sensibles del diagnóstico oficial es la estructura del sistema de crédito por código de descuento. El Banco Santa Fe, agente financiero de la provincia, representa apenas cerca del 10% de ese mercado.

El resto está dominado por mutuales, redes de mutuales y estructuras financieras que operan sobre el recibo de sueldo. Entre ellas, sobresale Red Mutual, que concentra el mayor volumen de operaciones y articula una red de entidades que canalizan préstamos con garantía de cobro directo.

El esquema funciona como una intermediación: distintas mutuales aportan el canal del código de descuento, mientras que el fondeo puede provenir de otros actores financieros. En ese entramado, el riesgo de incobrabilidad es prácticamente nulo, lo que permite tasas elevadas incluso por encima de las bancarias.

A esto se suma la operatoria típica del sector: los préstamos suelen incluir no solo la cuota financiera, sino también cuotas sociales y servicios asociados, lo que eleva el costo financiero total a niveles que pueden superar ampliamente las tasas nominales.

Mutuales sindicales: entre contención y negocio

Dentro de ese ecosistema conviven distintos actores. Las mutuales sindicales —vinculadas a gremios estatales— tienen un rol particular: combinan lógica financiera con objetivos de contención de sus afiliados.

Según el diagnóstico oficial, estas entidades suelen operar con tasas más bajas que el resto del sistema y podrían jugar un papel clave en la etapa que viene. El Gobierno apuesta a que, frente al nuevo esquema, algunas mutuales gremiales salgan a refinanciar deudas más caras, capturando cartera y ofreciendo mejores condiciones a los trabajadores.

Es, en definitiva, una forma de introducir competencia dentro de un mercado que hasta ahora mostró fuertes niveles de concentración y escasa presión a la baja sobre tasas.

El nuevo esquema: menos descuento, más presión para refinanciar

La decisión central será bajar el límite de descuento del 50% al 25% del salario. El objetivo es garantizar que al menos el 75% del ingreso quede disponible para el trabajador.

A partir de ahora, las entidades que operen en el sistema deberán adaptar sus préstamos a ese nuevo tope. Quienes no lo hagan podrán seguir cobrando lo ya otorgado, pero quedarán congelados para nuevas operaciones.

La apuesta oficial es que el propio mercado reaccione: si una entidad no refinancia, pierde la posibilidad de seguir prestando. Eso abre espacio para que otros actores —incluidas mutuales sindicales— ingresen con mejores condiciones.

El Estado como regulador y respaldo

En los casos donde no haya refinanciación, la provincia evalúa cubrir la diferencia para que el trabajador no supere el 25% de descuento. Esa asistencia funcionaría como un crédito a tasa cero que luego se recupera cuando mejora la relación entre salario y deuda.

El objetivo es evitar que el problema derive en situaciones más graves, como el aumento de concursos o quiebras personales, una tendencia que ya empieza a aparecer en el radar oficial.

Sector privado: crédito, bancos y negociación fiscal

Para el sector privado, el Gobierno no tiene herramientas regulatorias directas, pero sí margen para intervenir a través del sistema financiero.

El plan incluye líneas de crédito del Banco Santa Fe, acuerdos con bancos regionales y financiamiento a empresas para que refinancien deudas de sus trabajadores. En ese esquema aparecen actores como Banco Coinag y Banco Bica, entre otros.

Un punto clave es el uso de Ingresos Brutos como herramienta de negociación. La provincia recordó que estos bancos vienen recibiendo beneficios fiscales —alícuotas reducidas— y busca ahora “activar” esa relación para que participen en la solución del problema del endeudamiento.

En otras palabras, el alivio impositivo pasa a formar parte de la negociación para ampliar la oferta de crédito más barato.

Empresas como actor financiero emergente

Otra de las líneas en análisis es que las propias empresas tomen financiamiento para asistir a sus empleados. La lógica es que un trabajador sobreendeudado no solo reduce su consumo, sino que también afecta la dinámica productiva.

El Gobierno busca que el sector privado se involucre, utilizando líneas de capital de trabajo para refinanciar pasivos individuales y mejorar la situación financiera de su plantilla.

Banco Solidario: último recurso para los más vulnerables

Para los sectores con ingresos irregulares o fuera del sistema formal, la provincia planea adaptar el Banco Solidario como herramienta de refinanciación de pequeña escala.

Se trata de un instrumento de última instancia, orientado a quienes no pueden acceder a crédito bancario, pero necesitan salir de situaciones de endeudamiento crítico.

Una economía con tensiones crecientes

La iniciativa de Santa Fe expone una tensión central del actual escenario económico: mientras el sistema financiero se ordena en torno a tasas positivas y disciplina monetaria, la economía real muestra hogares con ingresos comprimidos y deudas en expansión.

El contraste es evidente. Desde el punto de vista financiero, el sistema funciona: los créditos se cobran, la mora es baja y los flujos están asegurados. Pero desde la perspectiva del consumo y del bienestar, el deterioro es creciente.

El desafío para la provincia será intervenir sin romper el sistema. Ordenar un mercado concentrado, introducir competencia, proteger ingresos y, al mismo tiempo, evitar un costo fiscal elevado.

En el fondo, la discusión es más profunda: cuánto puede sostenerse un esquema económico donde el crédito sigue funcionando, pero cada vez más familias llegan a fin de mes con menos margen.