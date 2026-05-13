El Gobierno colocó solo u$s 300 millones en los bonos para pagar la deuda

En una licitación considerada estratégica para la política financiera del Gobierno, el Ministerio de Economía adjudicó apenas USD 300 millones en bonos destinados a reforzar el financiamiento del Tesoro y afrontar compromisos de deuda. La operación estuvo marcada por una fuerte señal de prudencia oficial: evitar una expansión de pesos en circulación en medio del actual esquema monetario.

La colocación se realizó a través de bonos denominados en dólares, en una jornada seguida de cerca por el mercado financiero debido al volumen de vencimientos y al objetivo oficial de sostener el equilibrio monetario. Sin embargo, la demanda resultó menor a la esperada y el Gobierno decidió no convalidar mayores montos para no incrementar la liquidez en pesos.

De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Economía, la estrategia apuntó a preservar el ancla monetaria y mantener controlada la emisión indirecta derivada de las operaciones de deuda. En ese marco, el Palacio de Hacienda priorizó sostener las tasas y evitar señales de relajamiento financiero.

Analistas del mercado interpretaron la decisión como una muestra de continuidad en la política económica impulsada por el equipo encabezado por el ministro Luis Caputo, basada en la restricción monetaria y la acumulación de reservas como pilares para estabilizar la economía.

La licitación se produjo además en un contexto de atención sobre la evolución del tipo de cambio, la renovación de vencimientos y las negociaciones financieras del Gobierno. Operadores señalaron que el Tesoro optó por privilegiar consistencia macroeconómica antes que maximizar el financiamiento obtenido.

Desde el mercado consideran que el resultado refleja un escenario financiero todavía selectivo, donde los inversores mantienen cautela respecto de los instrumentos soberanos y las perspectivas económicas de mediano plazo.