Exporta Simple: eliminan límites para potenciar las exportaciones PyME

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una ampliación del programa Exporta Simple, una herramienta diseñada para facilitar las exportaciones de pequeñas y medianas empresas argentinas mediante trámites simplificados y gestión 100% digital.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario destacó que el objetivo es “que cada vez más emprendedores y PyMEs puedan crecer exportando”, en un contexto donde el Gobierno busca impulsar el ingreso de divisas y la internacionalización de empresas de menor escala.

Qué cambia en Exporta Simple

La principal novedad es la eliminación de dos restricciones clave que tenía el régimen:

* Se elimina el límite de USD 15.000 por operación.

* Se elimina el tope anual de USD 600.000 por exportador.

Con estos cambios, las empresas podrán realizar operaciones de mayor volumen sin necesidad de migrar a esquemas tradicionales de exportación más complejos y costosos.

Según explicó Caputo, el sistema permite gestionar envíos “100% online, sin trámites complejos y con la logística a cargo de operadores especializados”, facilitando exportaciones por vía aérea y terrestre hacia distintos mercados internacionales.

Más de 70 destinos y exportaciones diversificadas

De acuerdo con los datos oficiales compartidos por el ministro, durante 2025 más de 400 usuarios utilizaron Exporta Simple para vender productos argentinos a más de 70 destinos internacionales.

Entre los productos más exportados aparecen artículos de cuero, aunque también se registraron envíos de bienes con mayor componente tecnológico e industrial, como: Paneles solares; Equipos de ozonoterapia; Reactivos de diagnóstico; Módems.

El Gobierno interpreta estos números como una señal de diversificación de la oferta exportable argentina y un avance en la participación internacional de pequeñas empresas.

Impacto esperado para las PyMEs

La eliminación de límites podría beneficiar especialmente a empresas agroindustriales, manufactureras y tecnológicas que buscan exportar sin afrontar estructuras administrativas complejas.

En sectores regionales y agropecuarios, Exporta Simple viene siendo utilizado por firmas vinculadas a alimentos, insumos especializados, maquinaria y productos con valor agregado.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que la medida apunta a reducir costos burocráticos, acelerar operaciones y ampliar la base exportadora argentina.