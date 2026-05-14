Claves del día: BYD llega a Santa Fe, Rosario mejora su performance turística y La Favorita ya tiene fecha de cierre

Mientras el escenario financiero global se vuelve cada vez más inestable y la tensión comercial entre Washington y Beijing, en Santa Fe y Rosario empiezan a aparecer movimientos empresariales que muestran una economía real mucho más dinámica y en plena reconversión.

Uno de los desembarcos más resonantes es el de la automotriz china BYD, uno de los gigantes globales de vehículos eléctricos, que abrirá un nuevo local en la ciudad de Santa Fe también de la mano de Neostar como ocurrió en Rosario. La marca asiática, que ya disputa el liderazgo mundial del mercado eléctrico con Tesla, sigue expandiendo su presencia en Argentina y apuesta a captar una demanda creciente vinculada a movilidad sustentable y tecnología automotriz.

La avanzada china llega en un contexto global marcado por una feroz pelea económica y tecnológica entre Estados Unidos y China. El mercado internacional volvió a entrar en tensión luego de que se conociera un fuerte avance de los precios mayoristas norteamericanos, dato que anticipa más inflación y consolida la expectativa de tasas altas durante más tiempo.

El reemplazo de Jerome Powell en la Reserva Federal por Kevin Warsh terminó de endurecer el clima financiero. Con bonos internacionales cada vez más presionados y temor creciente a una estanflación global, los capitales empiezan a refugiarse en monedas fuertes y commodities estratégicos.

La disputa geopolítica también está impactando directamente sobre metales clave para la transición energética y la inteligencia artificial. Cobre, aluminio y plata volvieron a dispararse, impulsados por la pelea por tierras raras y recursos tecnológicos.

En ese marco internacional complejo, Argentina volvió a mostrar su tradicional sensibilidad extrema frente al contexto externo. Sin embargo, el Gobierno encontró algo de alivio en un dato industrial positivo: el uso de la capacidad instalada subió de 54,6% en febrero a 59,8% en marzo, con una recuperación especialmente fuerte en químicos y metales básicos.

También hubo señales alentadoras desde el frente financiero. El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas brutas superaron los US$ 46.500 millones, el nivel nominal más alto de los últimos años. Además, el Tesoro logró renovar deuda y extender vencimientos con tasas más bajas.

Mientras tanto, en Rosario, según reveló Paula Cristi, gerenta general de Despegar para Argentina y Uruguay, las reservas hoteleras en la ciudad crecieron 23% este año, impulsadas por congresos, turismo corporativo y eventos culturales. Y cree que puede mejorar aún más en la segunda mitad del año.

En paralelo, Bionbax puso en marcha la primera planta de bioplásticos a escala de Latinoamérica, tras una inversión de US$ 8 millones. Detrás del proyecto están Gabriel Fernández, titular de AFG Ingeniería, en sociedad con Ezequiel Sala, CEO de Bionbax. La planta produce PHB, un bioplástico de origen vegetal, y apunta a replicar el modelo en otros países de la región.

La agroindustrial Tropfen, especializada en coadyuvantes, bioestimulantes, fertilizantes y biológicos para el agro, concretó una colocación de obligaciones negociables Pyme con garantía del CFI para financiar un ambicioso plan de expansión industrial. La emisión recibió ofertas por casi u$s2 millones, duplicando el monto originalmente buscado, y cerró con una tasa nominal anual del 6,95%, un nivel que la compañía destacó como comparable al que hoy consiguen grandes firmas del mercado de capitales.

Los fondos serán destinados a una inversión total prevista de u$s1,5 millones para construir una nueva nave industrial de 400 m2 en su predio de Pergamino, donde incorporará líneas de fraccionamiento, laboratorio de control de calidad e infraestructura para avanzar luego hacia procesos de formulación propia. Según explicó el CEO de la firma, Julián Etchegoyen, el objetivo es ganar competitividad, reducir costos logísticos y tener mayor flexibilidad para desarrollar nuevas soluciones tecnológicas para el agro.

Pero no todas las noticias son positivas. Grimoldi reportó pérdidas por $1.872 millones en su último balance, reflejando el duro impacto que todavía sufren el comercio y el consumo interno. Grimoldi reportó pérdidas en su balance financiero

Por otra parte, La Favorita ya tiene fecha para ser completamente desocupada. El histórico edificio deberá quedar liberado antes del 31 de agosto, aunque todavía existen comerciantes que resisten abandonar el inmueble y negocian alternativas para continuar operando.

En paralelo, el Gobierno sigue intentando bajar costos y desregular. La Inspección General de Justicia eliminó un paquete de exigencias burocráticas para empresas, buscando simplificar trámites societarios y acelerar inversiones.

Además, YPF volvió a ajustar combustibles y aplicó una suba del 1% en las naftas, aunque decidió extender el esquema de amortiguación de precios para intentar contener el impacto inflacionario.

Todo sucede al mismo tiempo, en un país donde cada brote verde convive inevitablemente con un nuevo foco de incertidumbre.