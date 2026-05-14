Alfajores en Argentina: se consumen 12 millones por día y las pymes copan el mercado

El alfajor continúa consolidándose como uno de los productos más representativos del consumo masivo argentino. De acuerdo con relevamientos privados difundidos por especialistas del sector, como la Ing. en Alimentos Ivana Nieto, en el país se consumen cerca de 12 millones de alfajores por día, una cifra que proyecta aproximadamente 4.380 millones de unidades anuales.

Los datos reflejan la fuerte presencia del producto en la dieta cotidiana de los argentinos: el promedio de consumo alcanza los 100 alfajores por persona por año, posicionándolo como una de las categorías de mayor penetración dentro del segmento de golosinas y snacks.

Un mercado dominado por las pymes

El informe también destaca que alrededor del 80% del mercado se encuentra en manos de pequeñas y medianas empresas, con unas 40 industrias participando activamente en la producción y comercialización de alfajores en distintas regiones del país.

Este escenario permite una amplia diversidad de marcas, estilos y propuestas regionales, desde alfajores industriales de gran escala hasta producciones artesanales orientadas al turismo y a mercados gourmet.

Jóvenes, niños y turismo: los principales segmentos

Entre los públicos con mayor consumo aparecen los jóvenes y niños, aunque el turismo continúa siendo un motor clave para la categoría, especialmente en destinos donde el alfajor se transformó en un producto típico y de identidad local.

Especialistas del rubro señalan que el producto mantiene una fuerte conexión emocional con el consumidor argentino, tanto por cuestiones culturales como por hábitos de consumo asociados a la indulgencia y al consumo individual.

Factores que impulsan el crecimiento

El crecimiento sostenido del mercado se apoya en varios factores. Entre ellos sobresalen:

* La búsqueda de productos de indulgencia y gratificación rápida.

* El formato de porción individual, práctico para el consumo cotidiano.

* La existencia de alternativas accesibles en distintos rangos de precios.

* La expansión de propuestas premium y artesanales.

* La influencia de redes sociales en las decisiones de compra.

Además, las marcas encuentran cada vez más oportunidades en consumidores atentos a las tendencias digitales, donde lanzamientos, ediciones limitadas y reseñas generan impacto inmediato en ventas y posicionamiento.

Un mercado en expansión

Con una demanda sostenida y una fuerte identificación cultural, el mercado del alfajor continúa mostrando señales de expansión tanto en el segmento industrial como en el artesanal.

La combinación entre tradición, innovación y presencia en redes sociales aparece hoy como uno de los principales motores para una categoría que sigue creciendo dentro y fuera de Argentina.