Habemus aumento: la nafta sube un 1%, pero continúa el sistema de “buffer de precios”

La petrolera estatal YPF anunció una nueva actualización en los precios de los combustibles que comenzará a regir a partir del 14 de mayo. El ajuste será del 1% promedio en todo el país y se aplicará sobre las naftas y el gasoil comercializados en su red de estaciones de servicio.

La decisión se da en un contexto de reacomodamiento gradual de precios en el mercado energético argentino, marcado por la evolución del valor internacional del petróleo, el tipo de cambio y la carga impositiva que afecta al sector.

A partir del jueves 14 de mayo, @YPFoficial ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda.



De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días… pic.twitter.com/EHdzW9fgLR — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) May 13, 2026

Según informó la compañía, el incremento responde principalmente a la actualización de variables vinculadas a los costos de producción y comercialización de combustibles. A pesar del ajuste, desde la empresa señalaron que continuarán monitoreando la evolución de las principales variables económicas para definir futuras modificaciones.

El aumento impactará directamente en toda la cadena logística y productiva, especialmente en sectores de alta dependencia del transporte como el agro, donde el gasoil representa uno de los principales costos operativos durante las campañas de siembra y cosecha.

"Continuaremos aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor", reconoció Horacio Marín, CEO de YPF.

En las principales regiones agrícolas del país, la suba vuelve a generar preocupación entre productores y contratistas rurales, ya que coincide con un contexto de márgenes ajustados y fuerte incremento en otros insumos clave, como fertilizantes y fitosanitarios.

La actualización de precios de YPF suele funcionar además como referencia para el resto de las compañías del mercado, por lo que se espera que otras petroleras acompañen la medida en los próximos días.

La petrolera había aplicado anteriormente una baja parcial en algunos combustibles, pero la volatilidad de los costos internacionales y la necesidad de sostener el abastecimiento llevaron a un nuevo ajuste en mayo.