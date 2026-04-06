Campo, energía y dólares: arranca el debate por el tipo de cambio, ¿está atrasado o no?

El mercado financiero argentino vuelve a poner el foco en el tipo de cambio ante la llegada de un importante flujo de dólares proveniente del sector agroexportador y energético. La estacionalidad propia del segundo trimestre —marcada por la liquidación de la cosecha gruesa— abre una ventana clave para que el Banco Central (BCRA) fortalezca sus reservas internacionales.

Según analistas, abril suele ser un mes de relativa calma cambiaria debido al aumento de la oferta de divisas. Este año no sería la excepción: el ingreso de dólares presiona a la baja la cotización y mejora las expectativas económicas, al tiempo que le permite a la autoridad monetaria comprar reservas sin generar tensiones adicionales en el mercado.

Debe señalarse que la combinación entre liquidación agrícola, menor demanda privada de dólares y mejores términos de intercambio —favorecidos por precios internacionales de la energía— contribuye a reducir la presión cambiaria en el corto plazo.

El dilema del Banco Central: dólar bajo o más reservas

El escenario abre un debate central: cuánto debe intervenir el BCRA. Un dólar más bajo ayuda a desacelerar la inflación, pero también puede generar atraso cambiario si los precios internos avanzan más rápido que la cotización oficial.

El desafío, según operadores del mercado, será encontrar un equilibrio entre permitir la apreciación del peso para consolidar la estabilidad nominal o aprovechar el flujo extraordinario para recomponer reservas, uno de los principales objetivos macroeconómicos del Gobierno.

El propio presidente Javier Milei anticipó semanas atrás que ingresarían fuertes cantidades de divisas, aunque los analistas advierten que la acumulación dependerá del manejo del tipo de cambio y del contexto internacional.

Datos recientes muestran que la inflación continúa siendo una variable sensible: mientras los precios avanzaron cerca de 2,9% mensual en febrero, el dólar oficial subió apenas alrededor del 5% en el primer trimestre, alimentando la discusión sobre un posible atraso cambiario.

Riesgos externos y volatilidad global

A pesar del escenario favorable por la cosecha, los especialistas advierten que el contexto internacional podría alterar las expectativas. La volatilidad global —especialmente vinculada a conflictos geopolíticos y movimientos en los mercados energéticos— aparece como el principal factor de riesgo.

Economistas señalan que un shock externo podría modificar rápidamente la dinámica cambiaria, afectando tanto la oferta de divisas como la demanda de cobertura en dólares.

En este marco, el mercado seguirá de cerca la política cambiaria oficial durante las próximas semanas, ya que el comportamiento del dólar funcionará como termómetro del equilibrio macroeconómico y de la confianza financiera.