La tensión global crece, impulsa al petróleo y genera cautela en los mercados

La tensión internacional volvió a impactar de lleno en los mercados financieros luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, emitiera un nuevo ultimátum a Irán en medio del conflicto en Medio Oriente. El foco del conflicto se centra en el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula cerca del 20% del petróleo mundial.

En este contexto, el precio del crudo volvió a escalar con fuerza. El petróleo WTI se ubicó nuevamente por encima de los u$s110 por barril, mientras que el Brent —referencia internacional— ronda los u$s108, niveles significativamente superiores a los registrados antes del inicio del conflicto, cuando cotizaba cerca de los u$s70.

El aumento refleja el temor del mercado a interrupciones prolongadas del suministro energético global, dado que el bloqueo parcial del estrecho ya genera presiones logísticas y comerciales sobre las exportaciones petroleras.

El ultimátum de Trump y la reacción iraní

La escalada se intensificó luego de que Trump advirtiera que Estados Unidos podría atacar infraestructura eléctrica iraní si Teherán no reabre el paso marítimo. La advertencia fue difundida mediante redes sociales y entrevistas oficiales, elevando la incertidumbre entre inversores y operadores financieros.

Irán rechazó inicialmente el ultimátum, aunque en las últimas horas surgieron señales diplomáticas que podrían abrir una instancia de negociación. Según reportes internacionales, existe un marco preliminar para reducir tensiones y avanzar hacia una reapertura gradual del estrecho, incluso con habilitaciones parciales por país.

Mercados financieros bajo cautela

La reacción de los mercados fue moderada pero marcada por la prudencia. En Wall Street, los futuros operaron con leves subas: el S&P 500 avanzó 0,27%, el Nasdaq 0,50% y el Dow Jones permaneció prácticamente sin cambios, reflejando un clima de espera frente a la evolución del conflicto.

El principal temor de los inversores pasa por el impacto inflacionario del encarecimiento energético. Un petróleo más caro eleva costos logísticos y productivos a nivel global, lo que podría complicar las estrategias de los bancos centrales.

A pesar de datos sólidos del mercado laboral estadounidense —con la creación de 178.000 empleos en marzo y una tasa de desempleo del 4,3%— los analistas advierten que el escenario geopolítico podría deteriorar las perspectivas económicas si la crisis se prolonga.

OPEP+ intenta contener la volatilidad

En paralelo, la alianza OPEP+ anunció un aumento de producción de 206.000 barriles diarios desde mayo. Sin embargo, el propio cartel reconoció que el impacto será limitado mientras continúen las tensiones y persistan los daños sobre infraestructura energética.

Esto refuerza la percepción de un mercado petrolero frágil, donde la oferta podría seguir condicionada por factores políticos más que económicos en el corto plazo.