Claves del día: avanzan con reforma laboral y regulación de vapeadores mientras desregulan el dólar y pesan balances

El Gobierno nacional avanza en múltiples frentes con una estrategia que combina regulación en áreas sensibles y desregulación en sectores clave de la economía. Por un lado, reglamentó un capítulo central de la reforma laboral, una iniciativa orientada a modificar las condiciones de contratación, reducir la litigiosidad y fomentar la formalización del empleo. Este paso busca generar mayor dinamismo en el mercado de trabajo, aunque no está exento de debate político y sindical.

Entre los puntos más relevantes:

Nuevas modalidades de contratación : se habilitan esquemas más flexibles, con menor carga burocrática para empleadores, especialmente en pymes.

: se habilitan esquemas más flexibles, con menor carga burocrática para empleadores, especialmente en pymes. Blanqueo laboral : se incorporan incentivos para regularizar trabajadores no registrados, con reducción de multas y sanciones acumuladas.

: se incorporan incentivos para regularizar trabajadores no registrados, con reducción de multas y sanciones acumuladas. Cambios en indemnizaciones: se abre la puerta a mecanismos alternativos, como fondos de cese laboral, que podrían reemplazar parcialmente el esquema tradicional.

Simplificación de aportes: se busca unificar y hacer más transparente el sistema de contribuciones.

En simultáneo, se introdujeron cambios en materia de salud pública con la regulación de nuevos productos vinculados al consumo de nicotina. La decisión alcanza a vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina, estableciendo reglas para su comercialización, publicidad y consumo. El objetivo es ordenar un mercado en expansión y responder a preocupaciones sanitarias, especialmente en jóvenes.

La nueva normativa incluye:

Autorización controlada de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina .

. Regulación de la venta : se establecen canales habilitados y restricciones, especialmente para menores de edad.

: se establecen canales habilitados y restricciones, especialmente para menores de edad. Normas de etiquetado : obligación de advertencias sanitarias visibles sobre los riesgos del consumo.

: obligación de advertencias sanitarias visibles sobre los riesgos del consumo. Publicidad limitada : restricciones a la promoción, con foco en evitar el acceso y atractivo para jóvenes.

: restricciones a la promoción, con foco en evitar el acceso y atractivo para jóvenes. Control sanitario: se incorporan estándares de calidad y seguridad para los productos.

Sin embargo, mientras se fortalecen ciertos marcos regulatorios, el Gobierno también impulsa una agenda de desregulación económica profunda. El plan liderado por Federico Sturzenegger propone simplificar normativas, liberar mercados y avanzar hacia una mayor apertura, con especial énfasis en el esquema cambiario. La flexibilización del dólar aparece como uno de los ejes centrales, en busca de atraer inversiones, mejorar la competitividad y reducir distorsiones acumuladas.

Este combo de medidas impacta de lleno en el mercado financiero. El índice S&P Merval muestra caídas, reflejando la cautela de los inversores frente a un escenario de transición. A esto se suma una semana clave en la que al menos 15 empresas argentinas presentarán sus balances trimestrales. Estos resultados serán determinantes para evaluar el estado real de la economía corporativa y anticipar tendencias.

Los inversores no solo miran el corto plazo: también comienzan a proyectar escenarios hacia 2027, en función del éxito o fracaso de las reformas actuales. La combinación de expectativas de largo plazo con volatilidad inmediata genera un clima de tensión e incertidumbre.

En el plano internacional, el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea vuelve a posicionarse como una oportunidad estratégica. De concretarse plenamente, podría permitir a Argentina duplicar sus exportaciones e incrementar significativamente las inversiones extranjeras, abriendo nuevos mercados y potenciando sectores productivos clave.

Así, la agenda económica argentina se mueve entre regulaciones selectivas —en trabajo y salud— y una apuesta fuerte por la desregulación estructural. Todo esto ocurre mientras el mercado reacciona, las empresas rinden examen con sus balances y el país busca posicionarse en un escenario global con nuevas oportunidades.