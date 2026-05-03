Dólar planchado, gas al rojo y empresarios en duda: la economía entra en su trimestre decisivo

Hay momentos en que un plan económico no se mide por el dato que mejora, sino por la distancia entre ese dato y la vida real. La Argentina parece haber entrado en uno de esos pasillos incómodos: la macro empieza a mostrar señales de orden, pero la economía que paga sueldos, compra gas, refinancia deuda y espera clientes todavía no siente que haya cruzado la puerta.

La paradoja es potente. El mismo esquema que calma al dólar, baja tasas y recompone reservas empieza a exigirle a empresas, bancos, industrias y hogares una precisión quirúrgica para no quedar del lado equivocado del nuevo equilibrio.

El dólar se tranquiliza, pero no regala confianza

Los datos de EcoAnalytics + Symfonia muestran un cambio de clima financiero. Las tasas pasivas operan estables y negativas en términos reales, mientras el Banco Central mantiene la tasa de REPO a un día en 20% TNA. En los últimos tres meses, el rendimiento de los plazos fijos acumuló una caída real del 1,4%.

El dato no es menor. Después de un período donde la tasa funcionó como torniquete, ahora empieza a operar como respirador. Afloja la presión sobre empresas, bancos y capital de trabajo, aunque todavía no alcanza para convertir cautela en inversión.

El dólar oficial, mientras tanto, sigue ofrecido y se ubica 22% por debajo del techo de la banda. El BCRA compró USD 390 millones en la semana y ya acumula USD 7.155 millones en el año.

La lectura oficial: superávit comercial, recuperación de la demanda de dinero y mayor orden nominal. La lectura del mercado agrega una advertencia: la brecha con el contado con liquidación sigue cerca del 8%. No es un incendio. Pero tampoco es una postal de normalidad plena.

Los bancos salen de terapia, pero el paciente todavía camina lento

El sistema financiero empieza a mostrar una señal que hace algunas semanas parecía menos evidente: la morosidad habría encontrado un techo.

El endurecimiento monetario había dejado su marca. Empresas con ventas flojas, familias con ingresos ajustados y cadenas de pago más tensas llevaron la mora a niveles que obligaron a mirar de cerca los balances bancarios.

Ahora, con tasas reales negativas y algo más de liquidez, aparece un alivio. La mejora de marzo y abril sugiere que el sistema se sanea. Pero el crédito tiene una lógica menos automática de lo que suele imaginar la macro: no alcanza con que haya oferta de plata. Tiene que haber empresas dispuestas a tomarla y consumidores capaces de devolverla.

Ahí aparece el límite.

La economía financiera puede normalizar antes que la economía real. De hecho, suele hacerlo. El problema es cuando esa diferencia se estira demasiado.

La recaudación prende una luz, pero todavía no ilumina el camino

Abril dejó otro dato que el gobierno miró con alivio: la recaudación mostró una menor caída frente a los meses previos. Para una economía que venía atravesando una recesión de demanda desde mediados del año pasado, cualquier señal de piso importa.

Pero el número obliga a una lectura más fina. Puede reflejar una recuperación incipiente de la actividad. O puede ser apenas la normalización de atrasos impositivos de empresas que, gracias a tasas más bajas, recuperaron algo de capital de trabajo. La diferencia entre una cosa y la otra define casi todo.

También hubo una mejora relativa en las transferencias de coparticipación. En abril, la caída real se moderó a -3,4%, contra un promedio de -6,4% interanual en el primer trimestre. Puede ser el primer brote verde. O puede ser sólo menos caída.

La confianza cae justo cuando la macro necesita que alguien le crea

Mientras algunos indicadores empiezan a mejorar, las expectativas siguen deteriorándose. El Índice de Confianza en el Gobierno de la UTDT cayó 12,1% mensual y acumuló su quinto retroceso consecutivo. Ese dato importa porque la estabilización no se sostiene sólo con reservas, tasas y superávit. También necesita una narrativa creíble hacia adelante.

La economía puede dejar de caer antes de que la sociedad lo perciba. Pero si esa demora se transforma en desencanto, el rebote pierde potencia. El Gobierno enfrenta ahí una tensión central: mostrar que lo peor pasó sin sonar desconectado de quienes todavía sienten que lo peor sigue pasando.

El gas barato para algunos y carísimo para otros

La energía se convirtió en el nuevo frente sensible del modelo. Desde el 1º de mayo rigen nuevos cuadros tarifarios definidos por el Gobierno nacional. Para los hogares, el incremento promedio mensual ronda el 3,7%. Para comercios y pymes, el impacto promedio sería menor, cerca del 2,1%.

Pero la verdadera discusión no está en la factura residencial. Está en la industria. El gas de Vaca Muerta quedará priorizado para hogares y demanda esencial durante los días de alto consumo. Eso obliga a muchas empresas a revisar su matriz de abastecimiento, preparar combustibles alternativos o evaluar compras de GNL.

Ahí aparece el salto fuerte: la industria paga en promedio unos USD 3,20 por millón de BTU, mientras el GNL importado puede ubicarse cerca de USD 19. La diferencia no es tarifaria. Es competitiva.

Una agroexportadora puede alternar calderas con fuel oil para asegurar marcha, pero con peores números. Otras compañías analizan cogeneración, uso de residuos, biomasa o esquemas mixtos. En la región, donde energía, logística, crushing, metalmecánica y agroindustria conviven en pocos kilómetros, esa cuenta se vuelve decisiva.

La industria santafesina empieza a hacer cuentas de invierno

La expectativa de un invierno no demasiado riguroso aporta algo de tranquilidad, pero nadie arma un presupuesto industrial sobre pronósticos climáticos.

En Santa Fe y el Gran Rosario, muchas compañías ya recibieron la señal: durante los picos de demanda, el gas de Vaca Muerta irá primero a hogares. Las estaciones de GNC de la región cuentan con contratos no interrumpibles, por lo que sólo deberían sufrir cortes ante fuerza mayor. La industria, en cambio, se prepara para escenarios más flexibles y más caros.

Ese matiz importa porque no todas las empresas tienen la misma espalda. Las grandes pueden diversificar combustibles o absorber sobrecostos por un tiempo. Las medianas, en cambio, enfrentan una ecuación más delicada: vender en un mercado flojo, financiarse con prudencia y producir con una energía menos previsible.

La competitividad argentina vuelve a tropezar con una vieja costumbre: discutir productividad mientras encarece sus insumos básicos.

El Llao Llao mira oportunidades, pero ya no compra épica completa

En el Foro Llao Llao, el clima empresario -con presencia de varios rosarinos- mostró una mezcla conocida: entusiasmo por lo que puede venir y cansancio por lo que todavía no cambia.

Este año, varios de los asistentes buscaron reducir el peso de la política en la agenda y el perfil del evento. Menos rosca, más inteligencia artificial, productividad, negocios, tecnología y oportunidades. Pero cuando la conversación deja la innovación y baja al país concreto, aparecen palabras como prudencia, resignación y una incomodidad que ya no queda tan lejos del círculo rojo.

Hay sectores que miran el futuro con apetito: minería, Vaca Muerta, agro, infraestructura estratégica, energía. Las multinacionales concentran ahí buena parte de su atención. También crece el interés por licitaciones como Hidrovía y Belgrano Cargas, dos piezas que para el interior productivo no son obras más, sino la diferencia entre competir o mirar pasar barcos ajenos. Para la minería y la región sería interesante también que se pusiera más el foco en el San Martín.

Del otro lado quedan actividades más pegadas al mercado interno, donde el alivio financiero todavía no compensa la caída de demanda. La grieta empresaria ya no pasa sólo por la afinidad política. Pasa por el modelo de ingresos. El reacomodamiento no es sólo sectorial. También es generacional y societario.

Los grandes jugadores de siempre no necesariamente serán los grandes jugadores de la próxima etapa. La inteligencia artificial, la apertura, la desregulación, las privatizaciones y la nueva matriz energética empiezan a mover jerarquías.

Algunos nombres que antes ocupaban segundas o terceras filas empiezan a ganar visibilidad. Otros, acostumbrados a operar con reglas más protegidas, enfrentan una intemperie nueva.

El empresariado argentino suele leer rápido dónde está el poder. Esta vez, además, tiene que leer dónde estará la rentabilidad. Y esa respuesta ya no está distribuida de manera pareja.

Banco Nación, Anses y la pelea por reactivar el crédito

La maquinaria oficial para mejorar el clima de la calle aparecerá en los próximos días con algunos instrumentos. El Banco Nación saldrá al mercado con dos bonos, uno UVA y otro atado al dólar MEP, para fortalecer su fondeo. Será la primera emisión de bonos de la entidad en tres décadas. El objetivo es claro: recuperar capacidad prestable y empujar crédito.

También aparece otro jugador observado por todo el sistema financiero: la Anses, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El FGS estuvo activo comprando acciones, pero el mercado espera que en algún momento participe con más fuerza en el financiamiento hipotecario. Pero el nuevo ciclo no llegará limpio.

Propietarios, desarrolladores, inquilinos, bancos y municipios entran a esta etapa con intereses cruzados. Hay oportunidades para proyectos bien ubicados, unidades usadas que vuelven a ponerse en valor y desarrollos que puedan capturar demanda solvente. También habrá tensiones por precios, actualización de contratos, disponibilidad de unidades y capacidad real de pago.

El trimestre dorado no admite excusas

El consenso empieza a ser amplio: los próximos tres meses definirán mucho más que una serie estadística. La economía combina una ventana difícil de repetir: tasas bajas, dólar estable, cosecha fuerte y cierta distancia del calendario electoral. Si la actividad no reacciona en este tramo, el segundo semestre llegará con menos margen y más política.

Este es el trimestre en el que el modelo tiene que demostrar que puede salir del Excel. La estabilización consiguió algo relevante: reducir el vértigo. Ahora enfrenta una prueba más difícil: transformar alivio financiero en movimiento económico.