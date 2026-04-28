La visión de Caputo: una inflación que decrece y una economía con la flecha para arriba

El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso este martes en la jornada de apertura de la edición 2026 de ExpoEFI (Economía + Finanzas + Inversiones), que se realizó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

En este marco, el Ministro hizo hincapié en que “en donde más se ha manifestado la robustez del programa económico es en que en los últimos 7 u 8 meses hemos tenido que pasar por un shock interno brutal que en cualquier otro momento del país hubiera volteado a la Argentina; sufrimos un proceso de dolarización del 50% del M2”. “Fue el shock interno más fuerte de la historia en términos de dolarización y lo superamos”, agregó.

El titular de Economía también se refirió al shock externo generado por el conflicto bélico en Oriente Medio al señalar que “en otro momento hubiera generado alguna corrida cambiaria o desestabilizar cualquier gobierno”. Sin embargo, el Ministro remarcó que en las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial se mencionó que la fortaleza de la economía argentina se encontraba en el orden macroeconómico alcanzado y en las políticas que permitieron exportar petróleo. “Argentina es el país que mejor ha enfrentado al shock externo por la robustez del programa económico”, definió.

En segundo lugar, Caputo resaltó el crecimiento de la recaudación y de algunos sectores de la actividad económica que venían retrasados como la industria y la construcción. “En el caso de la construcción, en julio ya van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales, se realizará la licitación de otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales y se avanzará en el traspaso de rutas a las provincias", agregó.

El Ministro también anticipó que el proceso de concesiones y privatizaciones continuará hasta fin de año generará ingresos por aproximadamente 2.000 millones de dólares.

Asimismo, el Ministro precisó que “estamos en niveles récord de exportaciones” y que el país “se está acercando por primera vez a los 100.000 millones de dólares de exportaciones”. En esta línea, Caputo remarcó la performance del sector agropecuario al asegurar que “al campo cuando le das previsibilidad o le bajás costos o retenciones o permitís que se importe maquinaria, se genera un boom”.

En relación a la balanza energética y minera, Caputo sostuvo que “solamente de energía desde este año al 2035 vamos a tener un superávit de 350.000 millones de dólares”, mientras que en el sector minero la cifra llegará a los 162.000 millones de dólares. “Entre minería y energía hay casi un PBI”, añadió, al tiempo que anticipó que “en las próximas semanas van a entrar 7 u 8 proyectos más de RIGI por entre 30.000 y 40.000 millones de dólares adicionales donde la mayoría se va a concentrar en upstream”.

Además, Caputo señaló que se está observando un incremento en la demanda de pesos y que “esperamos que a partir de abril el proceso de desinflación retome”. "Por los próximos meses vamos a ver a la inflación convergiendo hacia abajo y a la economía creciendo más de lo que hubiéramos esperado. El optimismo que tenemos está basado en datos sólidos y cosas que ya están pasando”, agregó.

“Nuestro modelo apunta a que los 48 millones de argentinos puedan tener acceso a bienes de mayor calidad a menor precio. Para eso desde el sector público tenemos que seguir bajando impuestos, eliminando regulaciones, mejorando la logística y desde el sector privado invertir y competir”, explicó Caputo.

Finalmente, el Ministro indicó que “si se cumplen las predicciones del FMI de punta a punta entre 2027 y 2023 vamos a haber crecido casi 20 por ciento cuando miramos al EMAE en su serie original”. “Creciendo al 20 por ciento, con el nivel de inversiones que se viene, habiendo solucionado la peor herencia de la historia económica argentina, vamos a un país que va a seguir siendo el ejemplo del mundo. El riesgo hoy es perderse la oportunidad de invertir en el país que más va a crecer en los próximos 30 años”, concluyó.