Cómo blindar la rentabilidad empresarial: finanzas, ciberseguridad y la visión de Zuchovicki en Rosario

Se respiraba un aire distinto y renovado en los concurridos pasillos del salón de Savoy Rosario. Ya no dominaba la urgencia habitual de apagar incendios financieros, sino la cautela aguda del que sabe que debe empezar a jugar un ajedrez a largo plazo. Al caminar entre los más de 170 empresarios y directivos, percibí un cambio de tono radical.

Estuvimos allí, libreta en mano, cubriendo todos los detalles de la segunda edición de Empresas que Proyectan. Este encuentro corporativo, enfocado íntegramente en las claves para una gestión empresarial más inteligente, nos expuso una realidad ineludible. Hoy, todo el empresariado local enfrenta un escenario económico renovado, donde la receta tradicional de remar contra la inflación ya no asegura rentabilidad alguna.

La ambiciosa iniciativa, pensada y estructurada magistralmente por Nasini, Crowe, Calipso y Sancor Seguros, nos obligó a pensar fuera de la caja. El foco principal estuvo puesto en cómo construir compañías mucho más estratégicas y eficientes en la diaria. Escuché a varios ejecutivos coincidir: la mera supervivencia quedó en el pasado; ahora toca asimilar que la automatización y el resguardo de datos marcan el terreno.

El primer golpe fuerte sobre la mesa lo dio la firma Nasini, abordando sin tapujos el nuevo rol de las finanzas corporativas. En una coyuntura macroeconómica donde se vislumbra una menor inflación de base, advirtieron que la competencia de mercado será agresiva y dejará márgenes de error minúsculos. "Administrar riesgos y profesionalizar la gestión financiera es lo que impulsará el crecimiento", fue el mensaje rector.

Nos detallaron de forma sumamente pragmática cómo el mercado de capitales tiene que ser aprovechado por todo el sector privado para expandirse. Las obligaciones negociables, los pagarés bursátiles y los cheques avalados irrumpen como motores financieros imprescindibles. Entendimos que, de aquí en adelante, proyectar los flujos de fondos con exactitud milimétrica es una obligación absolutamente innegociable para cualquier mesa directiva moderna que busque competir.

Unos minutos más tarde, la exposición a cargo de Crowe introdujo un concepto que capturó toda mi atención profesional: la gestión preventiva. El planteo frente al auditorio fue directo al hueso y sin vueltas empresariales. No podemos seguir esperando que los números rojos de los balances nos fuercen a actuar. "La anticipación y el orden administrativo se volvieron los pilares estratégicos absolutos para la sustentabilidad".

Esta indispensable prevención corporativa se traduce hoy en maniobras precisas que toda pyme debe instrumentar sin perder tiempo. Nos detallaron la urgencia de ejecutar una planificación impositiva sólida, auditar el control de costos y realizar un análisis de rentabilidad microscópico. Anticiparse a los laberínticos desafíos fiscales es la única barrera probada para blindar la tesorería antes de que la presión tributaria y operativa golpee.

Promediando la intensa jornada, el módulo presentado por Calipso logró elevar la vara de la discusión apuntando de lleno hacia la tecnología. Nos demostraron con hechos cómo la inteligencia artificial y la automatización ya transforman silenciosamente las operaciones de las compañías líderes. Observar in situ la aplicación práctica de la digitalización de procesos sacudió los cimientos mentales de gran parte de los líderes asistentes.

"La velocidad de adaptación tecnológica será una de las principales ventajas competitivas de los próximos años", aseguraron desde el estrado con notable firmeza. Nos compartieron herramientas de vanguardia vinculadas al uso de agentes inteligentes y la gestión empresarial puramente basada en datos. Quedó expuesto brutalmente que quien no logre medir y digitalizar su producción, cederá su lugar ante rivales comerciales mucho más ágiles.

Sin embargo, sabemos muy bien que toda hiperconexión trae aparejada una ola de riesgos que operan en las sombras. Por este motivo, la brillante intervención de Sancor Seguros, acompañados por los expertos técnicos de Datasec, ofició como un cable a tierra providencial. Profundizaron seriamente sobre las amenazas digitales letales que acechan a nuestras organizaciones y cómo un simple click puede frenar una planta industrial.

Actualmente, la industria del ciberdelito crece a un ritmo francamente alarmante y no distingue escalas ni facturaciones. Nos insistieron enfáticamente en la necesidad de incorporar protocolos de control, auditorías de sistemas recurrentes y coberturas específicas frente a ataques. Fue revelador procesar que la protección de datos y redes pasó de ser una tarea técnica, a convertirse en una materia de estricto resguardo patrimonial.

El cierre de la tarde, el verdadero plato fuerte, quedó en manos del reconocido economista Claudio Zuchovicki, quien logró capturar el silencio total del enorme salón. Sus valiosas reflexiones sobre el profundo cambio estructural que atraviesan tanto la Argentina como la economía global, resultaron deslumbrantes. Con su estilo característico, nos empujó a observar la nueva macroeconomía directamente desde la lógica de nuestras decisiones cotidianas.

"Las empresas que logren transformarse rápidamente serán las que encuentren mayores oportunidades en esta nueva etapa", aseguró Zuchovicki

"Las empresas que logren transformarse rápidamente serán las que encuentren mayores oportunidades en esta nueva etapa", nos aseguró Zuchovicki mirándonos fijamente desde el escenario. Elevó un llamado a perder el temor, centrando todo su discurso analítico en la adaptación resiliente y la innovación productiva. Destacó que estas cualidades serán los únicos escudos reales para prosperar en la nueva configuración del tablero comercial.

Mientras los ejecutivos intercambiaban febrilmente tarjetas comerciales durante el vital espacio de networking regional, los datos duros compartidos marcaban el pulso del cierre. El evento organizado bajo el paraguas de Empresas que Proyectan consolidó a sus actores y ya fijó la agenda. Todo el circuito productivo cuenta ahora con esta base operativa para las nuevas jornadas de debate que continuarán desarrollándose ininterrumpidamente durante 2026.