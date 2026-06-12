Efecto S&P: el riesgo país da la nota y cierra la semana tocando mínimos desde 2018

El mercado financiero argentino cerró la semana con una señal positiva luego de que la calificadora Standard & Poor's (S&P) elevara la nota de la deuda soberana del país. La decisión impulsó una nueva suba de los bonos en dólares y llevó al riesgo país a ubicarse en torno a los 433 puntos básicos, su nivel más bajo desde 2018.

La mejora en la calificación se suma a una decisión similar adoptada semanas atrás por Fitch Ratings, fortaleciendo la percepción de los inversores sobre la evolución de las variables macroeconómicas argentinas. La combinación de ambas evaluaciones contribuyó a una mayor demanda por títulos soberanos y a una reducción del diferencial de riesgo que enfrenta el país para acceder al financiamiento internacional.

Los bonos argentinos operaron con ganancias tanto en Wall Street como en el mercado local, extendiendo la tendencia positiva iniciada tras el anuncio de S&P. La caída del riesgo país representa una disminución en el costo potencial de financiamiento para el Estado y también para las empresas que buscan emitir deuda en los mercados internacionales.

Sin embargo, el comportamiento de la renta variable mostró una dinámica diferente. Mientras algunos papeles registraron leves avances, los ADR argentinos que cotizan en Nueva York presentaron bajas en varios sectores, reflejando un contexto internacional más selectivo y la toma de ganancias por parte de los inversores.

El escenario global también aportó un marco más favorable para los mercados, con una disminución de las tensiones geopolíticas que impulsó una caída en el precio del petróleo y mejoró el apetito por activos de riesgo.

Analistas del mercado destacan que la mejora en la calificación crediticia amplía el universo de fondos e inversores institucionales habilitados para incorporar deuda argentina en sus carteras. Esto podría traducirse en una mayor demanda por bonos soberanos y corporativos, contribuyendo a una reducción adicional de los costos de financiamiento si se mantiene la estabilidad macroeconómica.

La evolución del riesgo país continuará siendo uno de los principales indicadores a seguir durante las próximas semanas, ya que su permanencia en niveles cercanos a los actuales podría acercar nuevamente a la Argentina a los mercados internacionales de crédito, un objetivo que el Gobierno considera estratégico para consolidar la recuperación financiera.