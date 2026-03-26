El Tesoro lanza nueva licitación de deuda en pesos y dólar linked: ¿qué busca?

La Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía anunció un nuevo llamado a licitación de instrumentos del Tesoro Nacional denominados en pesos y en dólares estadounidenses, en el marco del programa regular de financiamiento del sector público.

La operación incluye una combinación de letras y bonos con distintas modalidades de tasa —fija, variable y ajustada por inflación— además de títulos vinculados al tipo de cambio oficial (dólar linked). El objetivo central es captar financiamiento en el mercado doméstico y administrar los vencimientos de deuda en moneda local.

Entre los instrumentos ofrecidos se destacan dos nuevas Letras del Tesoro capitalizables en pesos con vencimientos el 15 de mayo de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, que pagarán una tasa efectiva mensual a determinar en la licitación. Estos títulos se emitirán a valor nominal y amortizarán íntegramente al vencimiento.

Diversificación de instrumentos financieros

El menú financiero presentado por el Gobierno busca atraer distintos perfiles de inversores mediante alternativas que cubren diferentes escenarios económicos.

Dentro de los instrumentos ajustados por inflación (CER), se incluyeron letras y bonos cero cupón con vencimientos entre 2026 y 2028, algunos nuevos y otros reaperturas de emisiones previas. Estos títulos permiten proteger el capital frente a la evolución del índice de precios.

También se ofrecieron instrumentos a tasa variable vinculados a la tasa TAMAR —referencia del sistema financiero mayorista— con vencimientos en agosto de 2026 y febrero de 2027.

En paralelo, el Tesoro incorporó letras dólar linked, que ajustan su valor según la evolución del tipo de cambio oficial, con vencimientos en abril y septiembre de 2026, una herramienta utilizada para canalizar expectativas cambiarias sin emitir deuda directa en moneda extranjera.

Funcionamiento y condiciones de la licitación

Según el comunicado oficial, los títulos podrán negociarse en A3 Mercados y en bolsas y mercados de valores del país. Los pagos de servicios financieros se canalizarán mediante la Central de Registro y Liquidación (CRYL) del Banco Central.

Los instrumentos gozarán además de las exenciones impositivas vigentes para títulos públicos nacionales, mientras que la tasa definitiva será determinada según las ofertas recibidas durante el proceso licitatorio.

Este tipo de operaciones forma parte del esquema de financiamiento en moneda local que el Gobierno viene utilizando para renovar vencimientos y reducir la dependencia de la emisión monetaria directa.

Claves de la estrategia financiera

La licitación se inscribe dentro de una política orientada a profundizar el mercado de deuda en pesos, ampliar plazos de financiamiento y ofrecer alternativas que combinen cobertura inflacionaria y cambiaria para los inversores.

La diversidad de instrumentos refleja la búsqueda oficial de equilibrar costos financieros, demanda del mercado y estabilidad macroeconómica, en un contexto donde el rol de las colocaciones domésticas resulta central para la sostenibilidad fiscal.