La guerra en Irán impulsa combustibles arriba de u$s200: qué genera cada salto de precios

La escalada bélica en Irán comenzó a trasladarse con fuerza a la economía mundial a través del canal energético. Según un informe, los precios reales de los combustibles —especialmente diésel, nafta y combustible aeronáutico— ya superan los u$s200 por barril en algunos mercados físicos, profundizando el riesgo de un nuevo ciclo inflacionario global.

El fenómeno refleja una creciente brecha entre el valor del petróleo que cotiza en los mercados financieros y el costo efectivo del combustible que utilizan industrias, aerolíneas y sistemas de transporte. La causa principal es la escasez física de suministro provocada por interrupciones logísticas y tensiones en el Golfo Pérsico, una región clave para el abastecimiento energético mundial.

El cuello de botella energético global

El conflicto afecta directamente al estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo comercializado en el mundo. Las restricciones al tránsito marítimo y los ataques a infraestructura energética redujeron la oferta disponible y elevaron las primas de riesgo, encareciendo el combustible real por encima de las cotizaciones del crudo.

Analistas internacionales advierten que el mercado enfrenta el mayor shock energético desde las crisis petroleras del siglo XX. La interrupción del suministro ya generó subas aceleradas en costos de transporte, logística y producción industrial, trasladándose rápidamente a los precios finales de bienes y servicios.

En este contexto, el encarecimiento del diésel resulta especialmente sensible, ya que impacta de forma directa en cadenas agroalimentarias y comercio global, aumentando el costo de mover alimentos y materias primas.

Inflación global: el efecto dominó

El aumento del precio energético amenaza con revertir el proceso de desaceleración inflacionaria que varias economías comenzaban a consolidar tras la pandemia. Economistas señalan que cada salto sostenido del petróleo eleva costos productivos y obliga a los bancos centrales a revisar sus políticas monetarias.

Diversos gobiernos europeos ya reconocen que el shock energético podría sumar presión inflacionaria adicional y frenar el crecimiento económico si se prolonga el conflicto.

El impacto no se limita a la energía: suben tarifas aéreas, transporte terrestre, costos industriales y precios de alimentos, generando un escenario cercano a la estanflación —alta inflación combinada con bajo crecimiento— que preocupa a los mercados.

Riesgos hacia adelante

Los especialistas coinciden en que el factor clave será la duración de la guerra. Si las interrupciones energéticas persisten, el petróleo podría escalar aún más y consolidar un nuevo piso de precios globales, afectando especialmente a países importadores de energía y economías emergentes.

El escenario actual revive temores históricos: una crisis energética capaz de redefinir precios internacionales, política monetaria y expectativas económicas en todo el mundo.