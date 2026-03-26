¿Cómo están los precios de la carne en Argentina comparado con otros países?

El mercado de la carne vacuna en Argentina inició 2026 con señales claras de transición hacia un nuevo equilibrio productivo y comercial. Según un análisis del IERAL de la Fundación Mediterránea, los precios alcanzaron máximos históricos en términos reales, impulsados principalmente por restricciones de oferta y cambios en el ciclo ganadero.

En febrero, el precio promedio al consumidor llegó a $15.895 por kilo, el valor mensual más alto de las últimas dos décadas. En términos reales, representó un incremento del 22% interanual y se ubicó 32% por encima del promedio histórico 2006-2025. Esta suba estuvo alineada con el fuerte aumento del precio de la hacienda en pie, principal costo del sistema productivo. En el Mercado Agroganadero de Cañuelas, el novillito promedió $4.745 por kilo vivo, también un récord histórico.

El fenómeno responde a una menor disponibilidad de animales, asociada a un proceso de retención de hacienda —especialmente hembras— que refleja mejores expectativas del sector y una apuesta a recomponer stocks ganaderos.

Un escenario internacional que empuja las exportaciones

El contexto global también contribuye a sostener valores elevados. Los principales países exportadores enfrentan una caída proyectada en la producción durante 2026, destacándose Brasil con una baja estimada del 5,3%, mientras que Estados Unidos, Australia y la Unión Europea también muestran ajustes productivos.

La demanda internacional continúa firme, con China como actor central: el país asiático concentra cerca de un tercio de las importaciones mundiales de carne bovina. Aunque introdujo un nuevo sistema de cuotas arancelarias desde enero, las compras externas se mantuvieron fuertes en el inicio del año.

Este escenario genera incentivos económicos para priorizar exportaciones, aunque la decisión final depende del tipo de cambio real, los derechos de exportación y los precios locales del ganado.

Menos producción y presión sobre el consumo interno

A nivel local, el ajuste se explica principalmente por la caída en la faena. Durante el primer bimestre de 2026 se produjeron 456,7 mil toneladas de carne, un 9,1% menos interanual, producto de una reducción en la cantidad de animales enviados al mercado.

Si esta tendencia continúa, la disponibilidad de carne para el mercado interno podría caer significativamente. Las proyecciones indican que el consumo per cápita podría ubicarse cerca de 43 kilos anuales, entre 6 y 7 kilos menos que en 2025.

Este ajuste refleja una dinámica típica del ciclo ganadero: la retención de animales reduce la oferta en el corto plazo, pero busca aumentar la producción futura.

¿Está cara la carne argentina en comparación internacional?

Pese a los aumentos recientes, el estudio señala que Argentina se mantiene en un nivel intermedio de precios a nivel global. Mientras los países desarrollados registran valores de entre 18 y 22 USD/kg, Argentina y Chile rondan los 13-14 USD/kg, aún por debajo de economías de altos ingresos.

Factores como costos logísticos, carga impositiva, formalización comercial y nivel salarial explican las diferencias entre países.