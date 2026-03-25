Otra medalla para argentina: la yerba marte desembarca por primera vez en China

La yerba mate argentina dio un paso estratégico hacia la diversificación de mercados internacionales con la primera exportación al mercado chino realizada por la Cooperativa Yerbatera de Dos de Mayo, en la provincia de Misiones. El envío representa una experiencia inicial que busca abrir oportunidades comerciales en Asia y reducir la dependencia de destinos tradicionales.

El embarque consistió en un contenedor de yerba mate despalada a granel, acondicionada en bolsas de 22 kilos. Según informó el presidente de la entidad, Héctor Dingler, el producto será fraccionado y comercializado en China por una empresa local bajo su propia marca, una modalidad pensada para adaptarse a las preferencias del consumidor chino y facilitar la inserción comercial.

La operación surgió a partir de contactos generados en ferias internacionales y misiones comerciales, con articulación del Consorcio Exportador de Té (CONEXTEA), lo que permitió concretar el vínculo comercial con importadores asiáticos. Desde la cooperativa señalaron que se trata de un volumen inicial en etapa de prueba, aunque la expectativa es incrementar los envíos en función de la evolución de la demanda.

En paralelo, la entidad avanza en un proceso de modernización industrial orientado a mejorar competitividad y eficiencia. Entre las inversiones recientes se destacan la ampliación de la capacidad de secado mediante sistemas libres de humo y la incorporación de energía solar para reducir costos operativos.

Actualmente, la cooperativa procesa más de 30 millones de kilos de hoja verde por zafra, provenientes tanto de productores asociados como independientes de la región. Sin embargo, gran parte del volumen aún se comercializa como yerba canchada, lo que limita la captura de mayor valor agregado dentro de la cadena productiva.

El avance exportador ocurre en un contexto complejo para el sector yerbatero. Los precios de la hoja verde continúan en niveles que, según productores, no alcanzan a cubrir los costos de producción, generando menor inversión en los yerbales y riesgos para la productividad futura.

En este escenario, la apertura del mercado chino aparece como una alternativa estratégica para ampliar horizontes comerciales y fortalecer la sostenibilidad económica de la actividad, aunque su impacto dependerá de la continuidad y escala que logren estos primeros envíos.