Gerdau impulsa la formación técnica y reconoce a los estudiantes que completaron el programa de formación

En el marco de su compromiso con la educación técnica y el desarrollo de los jóvenes, Gerdau realizó en la E.E.T.P. N° 459 “Inspector Modesto J. Ceratto” de la ciudad de Pérez, un acto de entrega de certificados a los estudiantes que completaron el Programa de Formación Técnica y que iniciarán este año sus Prácticas Profesionalizantes en empresa.

El Programa de Formación Técnica y Prácticas Profesionalizantes es una iniciativa que la compañía impulsa junto a la escuela técnica y la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. La propuesta busca fortalecer la formación de los estudiantes a través de capacitación extracurricular especializada, certificación universitaria y una primera experiencia en el ámbito industrial, generando un puente concreto entre la escuela, la universidad y el mundo del trabajo.

Formación técnica con proyección profesional

Durante el acto se reconoció a los estudiantes de 6° año que finalizaron el trayecto “Automatización y Seguridad en Equipos Electromecánicos”, una propuesta que contempla 100 horas de capacitación universitaria en contenidos clave para la industria. Como parte de esta instancia los estudiantes reciben un certificado oficial de pregrado, otorgado por la Universidad, fortaleciendo así su perfil técnico y ampliando sus oportunidades de continuidad académica.

Quienes aprobaron esta etapa inician a partir de abril 100 horas de Prácticas Profesionalizantes en la planta industrial de Gerdau, donde conocerán de cerca los procesos productivos. Además, participarán del Taller “Mi Primer Empleo”, orientado a brindar herramientas concretas para la elaboración de CV, la preparación para entrevistas laborales y el reconocimiento de habilidades personales.

El encuentro fue también la oportunidad para dar la bienvenida a más de 40 alumnos de 5° año que comienzan este año el nuevo ciclo del programa, renovando el compromiso que desde 2008 une a la empresa con la institución educativa, buscando siempre fortalecer conocimientos técnicos, generar un primer acercamiento al mundo laboral y tender un puente concreto entre la escuela técnica, la universidad y la industria.

“Creemos profundamente en el valor de la educación técnica como motor de desarrollo. Este programa nos permite acompañar a los jóvenes en su formación y acercarlos al mundo industrial, generando oportunidades concretas para su futuro profesional” destacaron desde Gerdau.

El evento contó con la participación de autoridades de la institución educativa, funcionarios de Gerdau y representantes de la Facultad de Ingeniería, además de padres y estudiantes que acompañaron este momento tan significativo en el recorrido formativo de los jóvenes.

“Creemos profundamente en el valor de la educación técnica como motor de desarrollo. Este programa nos permite acompañar a los jóvenes en su formación y acercarlos al mundo industrial, generando oportunidades concretas para su futuro profesional” destacaron desde Gerdau.

Como Empresa B certificada, reafirmamos nuestro compromiso de gestionar el negocio con un propósito que va más allá de lo económico, promoviendo el desarrollo social, la formación de jóvenes y la construcción de un futuro con mejores oportunidades.