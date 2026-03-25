En tiempos de guerra, el Bitcoin puede derrotar al oro: ¿qué factores inciden?

El mercado de criptomonedas vuelve a captar la atención de los inversores luego de que distintos analistas proyectaran que Bitcoin podría registrar una suba cercana al 40% y superar el rendimiento del oro en los próximos meses, apoyado en cambios macroeconómicos y una creciente demanda como reserva de valor digital.

Según un informe, la principal criptomoneda mostró una resistencia mayor a la esperada frente a recientes shocks globales, evitando caídas profundas que sí afectaron a otros activos financieros tradicionales. Esta resiliencia, explican los especialistas, refuerza la idea de que Bitcoin comienza a consolidarse como alternativa al oro dentro de las carteras de inversión.

La ventaja frente al oro

Uno de los puntos centrales del informe es que Bitcoin podría beneficiarse del contexto monetario internacional. Ante políticas de bancos centrales que tienden a expandir la liquidez o moderar tasas de interés, los activos escasos —como el oro y las criptomonedas— suelen captar mayor flujo de capital.

Sin embargo, Bitcoin presenta ventajas estructurales frente al metal precioso: oferta limitada, facilidad de transferencia global y creciente adopción institucional. Analistas sostienen que, tras un período en el que el oro mostró mejor desempeño relativo, el mercado podría entrar en una fase de “convergencia”, donde la criptomoneda recupere terreno perdido.

Estudios de mercado coinciden en esta lectura. Proyecciones de firmas financieras indican que el ratio de valor entre Bitcoin y el oro se encuentra por debajo de su tendencia histórica, lo que abre espacio para una recuperación del activo digital si vuelve a niveles promedio.

Un cambio en la narrativa financiera

El informe también señala un cambio gradual en la percepción del mercado: mientras el oro continúa funcionando como refugio defensivo en momentos de incertidumbre, Bitcoin empieza a posicionarse como un activo más dinámico, capaz de capturar subas durante ciclos de expansión económica y tecnológica.

De hecho, la criptomoneda ha mostrado episodios recientes de mejor desempeño relativo frente a otros activos en contextos de tensión geopolítica y volatilidad financiera, lo que refuerza el interés institucional en el sector.

No obstante, los especialistas advierten que la volatilidad seguirá siendo elevada y que el escenario alcista dependerá en gran medida de variables macroeconómicas globales, especialmente decisiones de la Reserva Federal estadounidense y la evolución de la inflación.

Perspectivas hacia adelante

Si las condiciones monetarias se tornan más favorables y continúa la adopción corporativa y financiera, el mercado podría ingresar en un nuevo ciclo alcista para las criptomonedas. En ese escenario, Bitcoin tendría margen para recuperar posiciones frente al oro y consolidarse como una reserva de valor digital del siglo XXI.

Aun así, los analistas remarcan que se trata de proyecciones sujetas a alta incertidumbre, en un mercado donde los movimientos bruscos siguen siendo parte estructural del activo.