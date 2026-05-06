Fitch mejora la calificación de la deuda argentina: factores que impulsan la suba

La calificadora internacional Fitch Ratings decidió elevar la calificación de la deuda soberana argentina de “CCC+” a “B-”, con perspectiva estable, en una señal de mejora en la percepción de riesgo del país en los mercados internacionales.

Según un informe, la decisión se apoya en tres factores centrales: el avance de la agenda de reformas económicas, la acumulación de reservas en dólares y el sostenimiento del superávit fiscal.

Mejora apoyada en reformas y orden macroeconómico

De acuerdo al reporte, la suba de calificación refleja “una mejora estructural en los saldos fiscales y externos”, junto con avances en las políticas económicas impulsadas por el Gobierno.

Entre los puntos destacados:

* Reformas legislativas y desregulación económica

* Mayor respaldo político tras las elecciones de medio término

* Estrategia para atraer inversiones en sectores como energía y minería

Estos elementos, según Fitch, fortalecen la credibilidad del programa económico y la capacidad de repago de la deuda.

Acumulación de reservas y superávit, claves

Otro factor determinante es la política de acumulación de reservas, con expectativas de sumar entre u$s 10.000 y u$s 17.000 millones en el año.

A esto se suma: mejora en la balanza externa, condición de exportador neto de energía; continuidad del ancla fiscal con superávit primario.

Estos indicadores fueron interpretados como señales de mayor estabilidad macroeconómica.

Advertencias: inflación, reservas y riesgos políticos

Pese a la mejora, la calificadora marcó límites claros:

* Reservas netas aún bajas frente a compromisos de corto plazo

* Persistencia de alta inflación

* Historial de inestabilidad macroeconómica

* Riesgos asociados al ciclo electoral y al crecimiento desigual

También advirtió que los vencimientos de deuda seguirán siendo elevados en los próximos años, especialmente hacia 2027.

Impacto en el mercado

* La suba de la nota representa una señal positiva para los inversores, ya que:

* Mejora la percepción de solvencia del país

* Podría favorecer la demanda de bonos argentinos

* Marca el mejor nivel crediticio en varios años

Sin embargo, Argentina continúa dentro del rango especulativo, lo que indica que aún persisten riesgos relevantes.

Claves de la mejora

* Suba de “CCC+” a “B-”

* Apoyo en reformas económicas

* Superávit fiscal como ancla

* Mayor acumulación de dólares

* Persisten riesgos macro y políticos

La decisión de Fitch marca un paso favorable para la deuda argentina, aunque el desafío sigue siendo consolidar estas mejoras en un contexto económico todavía frágil.