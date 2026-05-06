Fitch mejora la calificación de la deuda argentina: factores que impulsan la suba

La calificadora internacional Fitch Ratings decidió elevar la calificación de la deuda soberana argentina de “CCC+” a “B-”, con perspectiva estable, en una señal de mejora en la percepción de riesgo del país en los mercados internacionales.
Según un informe, la decisión se apoya en tres factores centrales: el avance de la agenda de reformas económicas, la acumulación de reservas en dólares y el sostenimiento del superávit fiscal.
Mejora apoyada en reformas y orden macroeconómico
De acuerdo al reporte, la suba de calificación refleja “una mejora estructural en los saldos fiscales y externos”, junto con avances en las políticas económicas impulsadas por el Gobierno.
Entre los puntos destacados:
* Reformas legislativas y desregulación económica
* Mayor respaldo político tras las elecciones de medio término
* Estrategia para atraer inversiones en sectores como energía y minería
Estos elementos, según Fitch, fortalecen la credibilidad del programa económico y la capacidad de repago de la deuda.
Acumulación de reservas y superávit, claves
Otro factor determinante es la política de acumulación de reservas, con expectativas de sumar entre u$s 10.000 y u$s 17.000 millones en el año.
A esto se suma: mejora en la balanza externa, condición de exportador neto de energía; continuidad del ancla fiscal con superávit primario.
Estos indicadores fueron interpretados como señales de mayor estabilidad macroeconómica.
Advertencias: inflación, reservas y riesgos políticos
Pese a la mejora, la calificadora marcó límites claros:
* Reservas netas aún bajas frente a compromisos de corto plazo
* Persistencia de alta inflación
* Historial de inestabilidad macroeconómica
* Riesgos asociados al ciclo electoral y al crecimiento desigual
También advirtió que los vencimientos de deuda seguirán siendo elevados en los próximos años, especialmente hacia 2027.
Impacto en el mercado
* La suba de la nota representa una señal positiva para los inversores, ya que:
* Mejora la percepción de solvencia del país
* Podría favorecer la demanda de bonos argentinos
* Marca el mejor nivel crediticio en varios años
Sin embargo, Argentina continúa dentro del rango especulativo, lo que indica que aún persisten riesgos relevantes.
Claves de la mejora
* Suba de “CCC+” a “B-”
* Apoyo en reformas económicas
* Superávit fiscal como ancla
* Mayor acumulación de dólares
* Persisten riesgos macro y políticos
La decisión de Fitch marca un paso favorable para la deuda argentina, aunque el desafío sigue siendo consolidar estas mejoras en un contexto económico todavía frágil.
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