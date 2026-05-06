Fuerte rebote de los bonos en dólares impulsado por el optimismo global: los motivos

Los bonos soberanos argentinos en dólares registraron una jornada de subas significativas en los mercados internacionales, en un contexto marcado por un renovado optimismo global y señales positivas sobre la economía local.

Los títulos de deuda avanzaron hasta cerca de 2% en Wall Street, con mejoras generalizadas en toda la curva. Entre los más destacados se ubicaron los bonos Globales bajo legislación extranjera, mientras que en el mercado local sobresalieron subas en el Bonar 2035, el Global 2038 y el Global 2035.

El principal factor detrás de este repunte fue el mejor clima internacional, impulsado por expectativas de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán que podría reducir tensiones geopolíticas. Este escenario favoreció una mayor demanda de activos de riesgo a nivel global, beneficiando directamente a la deuda argentina.

A nivel local, el movimiento también estuvo respaldado por una mejora en la calificación crediticia del país. La agencia Fitch elevó la nota de la deuda argentina, lo que fortaleció la percepción de los inversores y generó un impacto positivo sobre los precios de los bonos.

Como consecuencia de este contexto, el riesgo país registró una caída cercana al 5%, ubicándose en torno a los 528 puntos básicos, reflejando una mejora en la percepción de riesgo sobre los activos argentinos.

El rebote de la renta fija local fue más marcado que en otros mercados emergentes de la región, donde los avances fueron más moderados. Este diferencial evidencia un mayor efecto de las noticias domésticas sobre los activos argentinos, en un contexto donde los inversores buscan oportunidades en mercados con potencial de recuperación.

En paralelo, el mercado accionario también acompañó la tendencia positiva, con subas tanto en la plaza local como en los ADRs en Nueva York, consolidando una jornada favorable para los activos financieros del país.