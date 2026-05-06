Ponen límites al apalancamiento financiero y refuerzan el control sobre el dólar: los detalles

En un nuevo paso para contener la volatilidad cambiaria y desalentar maniobras especulativas, el Gobierno de Javier Milei avanzó con medidas para poner un techo al apalancamiento en el mercado financiero y reforzar el monitoreo sobre las operaciones en dólares.

Según trascendió, la estrategia oficial apunta a reducir los riesgos sistémicos derivados del uso excesivo de financiamiento en operaciones financieras, especialmente aquellas vinculadas al dólar financiero.

Menos margen para la especulación

La medida establece límites más estrictos al nivel de apalancamiento que pueden tomar los inversores, es decir, la cantidad de dinero que pueden operar utilizando crédito.

El objetivo es claro: evitar movimientos bruscos en los dólares financieros, reducir la volatilidad del mercado, limitar estrategias especulativas de corto plazo

Desde el Gobierno consideran que un exceso de apalancamiento puede amplificar las subas y bajas del tipo de cambio, generando inestabilidad.

Monitoreo “dólar por dólar”

En paralelo, se intensificó el seguimiento de las operaciones cambiarias, con un control más detallado sobre los flujos en dólares.

Este esquema busca: detectar movimientos inusuales, prevenir maniobras especulativas, asegurar mayor transparencia en el mercado, la vigilancia se centra especialmente en los segmentos financieros donde se operan los dólares bursátiles.

Señal al mercado

Las medidas forman parte de una estrategia más amplia del equipo económico para sostener la estabilidad cambiaria en un contexto de apertura financiera gradual.

En este sentido, el Gobierno busca enviar una señal clara: mantener reglas más estrictas en el corto plazo, evitar desbordes en el mercado, consolidar un escenario de previsibilidad

Impacto esperado

Con estas decisiones, se espera una menor volatilidad en los dólares financieros y un mercado más ordenado, aunque también podría implicar menor liquidez en algunas operaciones.

La iniciativa se enmarca en el intento oficial de equilibrar la liberalización económica con mecanismos de control que eviten tensiones cambiarias, en una etapa clave del programa económico.