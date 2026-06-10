Impulsan un "Big Bang regulatorio" para agilizar el acceso al mercado de capitales

En el marco de su proceso de modernización y desregulación del mercado de capitales argentino, la Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció un conjunto de iniciativas que buscan transformar el funcionamiento de las emisiones de valores negociables, fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión (FCI).

La medida, denominada por el propio organismo como un "Big Bang regulatorio", propone un cambio de paradigma: sustituir los tradicionales procesos de revisión y aprobación previa por un esquema basado en la presentación de información ("filings"), mediante el cual la autorización de oferta pública será automática en una amplia gama de operaciones.

Según explicó el presidente de la CNV, Roberto E. Silva, el nuevo sistema elimina demoras y reduce significativamente el tiempo necesario para acceder al mercado de capitales, permitiendo que las empresas definan con mayor previsibilidad el momento de emitir deuda o captar inversiones.

Nuevos regímenes de autorización automática

El paquete normativo incorpora diferentes resoluciones generales que amplían el alcance de este modelo:

* Emisoras: la Resolución General N.º 1132 crea un Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por Mediano Impacto Ampliado, permitiendo acceder a montos superiores sin pasar por procesos de revisión previa, aunque manteniendo los mismos estándares de información y transparencia exigidos al régimen general.

* Fideicomisos Financieros (FF): la Resolución General N.º 1133 establece un esquema similar para los valores negociables fiduciarios, agilizando su emisión mediante autorizaciones automáticas.

* Fondos Comunes de Inversión Abiertos: las Resoluciones Generales N.º 1134 y 1135 disponen que tanto su constitución como sus modificaciones queden alcanzadas por un sistema de autorización automática.

* Fondos Comunes de Inversión Cerrados: también se incorpora un régimen simplificado para aquellos destinados a inversores calificados o con montos de emisión que no superen determinados límites.

Un cambio orientado a reducir burocracia

Desde la CNV destacan que el objetivo es eliminar procesos administrativos que demoraban el acceso al financiamiento, trasladando el foco desde la autorización previa hacia la responsabilidad de los emisores respecto de la información presentada y manteniendo las facultades de fiscalización del organismo.

La iniciativa toma como referencia la histórica desregulación del mercado bursátil de Londres de 1986, conocida internacionalmente como "Big Bang", de donde surge la denominación utilizada por la CNV.

Impacto esperado

Con esta reforma, el Gobierno busca fortalecer el mercado de capitales como fuente de financiamiento para empresas, fideicomisos y fondos de inversión, reduciendo costos operativos y tiempos administrativos.

La expectativa es que la simplificación normativa incentive una mayor utilización de instrumentos de oferta pública, facilite nuevas emisiones y contribuya a ampliar las alternativas de financiamiento e inversión dentro del mercado local.