Javkin recibió a los ejecutivos de la automotriz china BYD, que desembarcó en Rosario con una apuesta millonaria

El intendente Pablo Javkin recibió a los principales ejecutivos de BYD Argentina en la previa de la inauguración de BYD Monumento Neostar, la nueva concesionaria oficial de la automotriz china que acaba de desembarcar en la ciudad con una fuerte apuesta comercial, tecnológica y de servicios.

El encuentro se desarrolló en el Palacio de los Leones y reunió a Cristian Kimelman, Country Manager de BYD Argentina; Bernardo Fernández Paz, director Comercial de la compañía; Sebastián e Ignacio Vázquez, directores de Neostar; y Virginia Lottero, gerenta de Marketing de la empresa.

La visita representó mucho más que un acto protocolar. Reflejó la importancia estratégica que Rosario tiene dentro de los planes de expansión de una marca que se convirtió en uno de los principales protagonistas de la transformación que atraviesa actualmente la industria automotriz mundial.

La inauguración de BYD Monumento Neostar marca el desembarco formal en Rosario de la compañía china líder en movilidad eléctrica e híbrida, que eligió a la ciudad para desarrollar uno de sus principales centros de comercialización y servicios del interior del país.

Durante la reunión, Javkin destacó el impacto económico de la inversión y el papel que cumple el sector privado en el desarrollo de la ciudad.

"Que hayan elegido nuestra ciudad para abrir este imponente centro con capacidades de servicio técnico especializado demuestra la confianza del sector privado. Esto no es sólo una nueva propuesta comercial, es generación de empleo genuino, inversión en infraestructura privada y la consolidación de un polo automotor moderno en un punto clave de conectividad urbana y regional como lo es la avenida Eva Perón", afirmó el intendente.

Desde BYD aseguran que la región muestra un crecimiento superior al promedio nacional tanto en vehículos eléctricos como en híbridos enchufables, un dato que influyó en la decisión de reforzar su presencia local.

"Rosario para nosotros es una plaza muy importante, que tiene un crecimiento por arriba del promedio nacional tanto en autos eléctricos como en híbridos enchufables. Y hoy es un día de fiesta porque celebramos los 30 años de Neostar y abrimos las puertas de este hermoso concesionario", señaló Cristian Kimelman.

El nuevo complejo BYD Monumento Neostar está ubicado sobre avenida Eva Perón y Teniente Agneta. Las instalaciones cuentan con 4.200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y fueron diseñadas bajo los estándares internacionales de la marca.

Además de la comercialización de vehículos, el espacio incorpora un área integral de posventa oficial con servicio técnico especializado, mantenimiento autorizado y disponibilidad de repuestos originales, uno de los factores clave para acompañar el crecimiento de la movilidad eléctrica en la región.

El desembarco BYD es con toda una gama de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, una compañía que en los últimos años se consolidó como referencia global en electromovilidad gracias a su desarrollo tecnológico, eficiencia energética y capacidad de innovación.

El desembarco de la automotriz china también se produce en un contexto de profundas transformaciones para el mercado argentino. La creciente participación de marcas asiáticas, el avance de nuevas tecnologías y la expansión de la movilidad sustentable están redefiniendo el mapa competitivo de la industria.

En ese escenario, Rosario comienza a posicionarse como uno de los polos más relevantes del interior para la nueva generación de vehículos electrificados, una tendencia que BYD busca capitalizar a partir de una inversión que combina infraestructura, servicios especializados y una apuesta de largo plazo por el mercado regional.

La apertura coincide además con los 30 años de trayectoria de Neostar en el sector automotor, una empresa rosarina que decidió asociarse a una de las marcas de mayor crecimiento global para afrontar una nueva etapa del negocio.