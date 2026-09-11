La apuesta de Goldman Sachs: qué bancos emergentes tienen las acciones más baratas

Resumen Ejecutivo Goldman Sachs identificó un potencial de suba del 8% en bancos emergentes de la región CEEMEA , destacando a Isbank con un recorrido estimado del 26%.

identificó un potencial de suba del 8% en bancos emergentes de la región , destacando a con un recorrido estimado del 26%. El mercado de Turquía ofrece las mayores oportunidades por sus bajas valuaciones, mientras las entidades de Arabia Saudita cotizan con un descuento promedio del 19%.

ofrece las mayores oportunidades por sus bajas valuaciones, mientras las entidades de cotizan con un descuento promedio del 19%. Para América Latina, la entidad proyecta un potencial de suba del 9%, con Brasil liderando la región con un rendimiento estimado del 15%.

Goldman Sachs puso el foco sobre los bancos de mercados emergentes y detectó oportunidades de inversión pese a un escenario marcado por tasas de interés elevadas, competencia por los depósitos, riesgos geopolíticos y diferencias importantes en las valuaciones.

El banco de Wall Street estima que las entidades de la región de Europa Central y Oriental, Medio Oriente y África (CEEMEA) ofrecen, en promedio, un potencial de suba del 8%. Sin embargo, algunas acciones presentan recorridos considerablemente mayores.

Entre las entidades analizadas, Isbank aparece como la principal apuesta de Goldman Sachs, con una recomendación de compra y un precio objetivo de 16,50 liras, frente a una cotización de referencia de 13,05 liras. La diferencia implica un potencial de suba del 26% en 12 meses.

Las acciones que más le gustan a Goldman Sachs

Además de Isbank, el informe destaca otras entidades con potencial de valorización.

Qatar National Bank presenta un recorrido estimado del 19%, mientras que OTP Bank y Riyad Bank tienen un potencial del 18%.

En tanto, Garanti Bank y Al-Rajhi Bank podrían avanzar un 16%, mientras que Saudi National Bank y Saudi Awwal Bank cuentan con un potencial estimado del 14%.

La selección de Goldman Sachs no se basa únicamente en que una acción cotice barata. El banco analiza también la capacidad de cada entidad para sostener sus márgenes, expandir el crédito, controlar la mora y generar retornos para sus accionistas.

Turquía, el mercado con mayor descuento

Turquía aparece como uno de los mercados más atractivos dentro del universo analizado.

Los bancos turcos cotizan, en promedio, a 3,1 veces las ganancias estimadas para 2027 y a 0,6 veces su valor contable tangible. Al mismo tiempo, Goldman Sachs proyecta un retorno sobre el patrimonio tangible (ROTE) del 30% para ese año.

Isbank encabeza las preferencias, con el potencial de suba del 26%. Garanti Bank también recibe una recomendación de compra y presenta un recorrido estimado del 16%, mientras que Akbank mantiene una recomendación neutral, con un potencial del 7%.

El atractivo de Turquía está relacionado con la combinación entre valuaciones bajas y elevados niveles de rentabilidad, aunque la evolución de las tasas y de la liquidez será determinante para los márgenes bancarios.

Arabia Saudita: acciones con descuento

Arabia Saudita también aparece entre los mercados donde Goldman Sachs encuentra oportunidades.

Las entidades saudíes cotizan con un descuento promedio del 19% respecto de sus múltiplos históricos de cinco años.

Dentro del grupo, Riyad Bank ofrece el mayor potencial, con un 18%, seguido por Al-Rajhi Bank, con 16%, y Saudi National Bank y Saudi Awwal Bank, con 14%.

Sin embargo, el crecimiento del crédito y la competencia por los depósitos representan dos variables centrales. La expansión de grandes proyectos vinculados con el programa Vision 2030 incrementa la demanda de financiamiento, pero también puede aumentar la presión sobre las fuentes de fondeo.

Europa central: buenos resultados, pero acciones más caras

La situación es diferente en Europa central.

Los bancos de Polonia, Hungría y República Checa cotizan con una prima del 57% frente a su promedio histórico por valor libro y del 65% respecto de los bancos incluidos en el índice MSCI Emergentes.

A pesar de las valuaciones más exigentes, Goldman Sachs mantiene una recomendación de compra sobre OTP Bank, con un potencial del 18%, y también recomienda PKO Bank Polski, con un recorrido del 8%.

La elevada rentabilidad continúa siendo un factor favorable, aunque el margen de seguridad es menor debido a los precios alcanzados por las acciones.

Qué mira Goldman Sachs antes de elegir un banco

El informe identifica siete variables que pueden determinar el desempeño de las acciones bancarias.

Tasas de interés y márgenes: La evolución de las tasas será clave para determinar el margen financiero. Una eventual baja puede reducir el costo del fondeo, aunque también puede disminuir el rendimiento de los activos.

Depósitos y liquidez: La competencia por captar depósitos puede aumentar el costo de financiamiento de los bancos y limitar la expansión del crédito.

Crecimiento de los préstamos: Goldman Sachs analiza si las entidades pueden ampliar sus carteras sin deteriorar la rentabilidad ni asumir un nivel excesivo de riesgo.

Mora y calidad crediticia: El deterioro de las carteras constituye otro riesgo. El banco presta especial atención a los préstamos clasificados como Stage 2, que todavía no están en incumplimiento pero presentan un aumento significativo del riesgo.

Petróleo y geopolítica: El conflicto entre Estados Unidos e Irán, las restricciones comerciales y las posibles interrupciones en las rutas energéticas y marítimas también forman parte del escenario.

Capital y dividendos: La capacidad de los bancos para financiar el crecimiento, cumplir con las exigencias regulatorias y distribuir dividendos será otro factor determinante.

Inteligencia artificial: Goldman Sachs también analiza si la inversión en inteligencia artificial, automatización y digitalización puede traducirse efectivamente en menores costos y una mejora de la productividad.

Qué pasa con los bancos de América Latina

El análisis también compara las oportunidades de los bancos emergentes con América Latina.

Según Goldman Sachs, los bancos latinoamericanos presentan un potencial promedio de suba del 9%, cotizan a 9,3 veces las ganancias proyectadas para 2027 y tienen un ROTE estimado del 23%. El rendimiento esperado por dividendos llega al 5,5%.

Dentro de la región, Brasil sobresale con un potencial promedio del 15%, una valuación de 7,7 veces ganancias y un ROTE proyectado del 22%.

Chile, en cambio, aparece en el extremo opuesto, con un potencial agregado negativo del 17%.

La señal para los inversores

El diagnóstico de Goldman Sachs es que todavía existen bancos emergentes con valuaciones atractivas, pero la estrategia no pasa simplemente por comprar las acciones que presentan los múltiplos más bajos.

La clave estará en identificar qué entidades pueden sostener sus márgenes, financiar el crecimiento, controlar la mora y generar retornos para los accionistas en un escenario de tasas elevadas, competencia por los depósitos y mayor incertidumbre geopolítica.

En ese escenario, Isbank se destaca como la principal apuesta del banco de Wall Street, con un potencial de suba del 26%, mientras que Turquía y Arabia Saudita concentran buena parte de las oportunidades por sus valuaciones relativamente bajas.