Mora, reservas y crédito: las tres señales que dejó el FMI sobre la economía argentina

Resumen Ejecutivo El FMI descartó riesgos sistémicos por la mora de los hogares argentinos, destacando un endeudamiento bajo del 8% del PBI y bancos con cobertura superior al 85%.

descartó riesgos sistémicos por la mora de los hogares argentinos, destacando un endeudamiento bajo del y bancos con cobertura superior al 85%. El organismo instó a profundizar el sistema financiero para convertir el ahorro en crédito de largo plazo , promoviendo el financiamiento hipotecario y productivo.

, promoviendo el financiamiento hipotecario y productivo. Aunque respaldó el superávit fiscal y la baja inflacionaria, advirtió que la recuperación se concentra en energía, minería y agro, requiriendo mayor diversificación.

y la baja inflacionaria, advirtió que la recuperación se concentra en energía, minería y agro, requiriendo mayor diversificación. La tercera revisión del programa económico iniciará la semana del 21 de septiembre para evaluar la acumulación de reservas internacionales y la estabilidad macroeconómica.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) siguió de cerca el incremento de la morosidad de los hogares argentinos, pero descartó que la situación constituya actualmente un riesgo significativo para la estabilidad financiera del país.

La definición fue planteada por Julie Kozack, vocera del organismo, durante una conferencia de prensa en Washington. Según explicó, el nivel de endeudamiento de los hogares argentinos se mantiene relativamente bajo frente a otros países de América Latina y representa alrededor del 8% del Producto Bruto Interno (PBI).

Otro de los factores que el Fondo considera relevantes es la posición del sistema bancario. Kozack señaló que las entidades mantienen niveles adecuados de capital y liquidez y que las provisiones cubren más del 85% de los préstamos en mora.

El desafío: transformar ahorro en crédito

Más allá de relativizar el problema de la morosidad, el FMI marcó una de las principales asignaturas pendientes del sistema financiero argentino: ampliar el acceso al crédito.

El organismo considera necesario profundizar los mercados financieros y desarrollar mecanismos que permitan canalizar el ahorro de los argentinos hacia inversiones productivas y oportunidades de desarrollo.

En particular, planteó la necesidad de avanzar en instrumentos de financiamiento de largo plazo, entre ellos el crédito hipotecario.

La señal es relevante para bancos, empresas y familias: para el Fondo, el desafío no pasa solamente por contener la mora, sino también por generar las condiciones para que el sistema financiero vuelva a cumplir un papel más importante en el financiamiento de la economía.

Reservas y estabilidad macroeconómica, en el centro de la agenda

El FMI volvió a respaldar el proceso de estabilización implementado por el Gobierno de Javier Milei. Kozack destacó la continuidad de los superávits fiscales primarios, la reducción de la inflación, la recuperación del crecimiento y la recomposición de las reservas internacionales.

Para el organismo, uno de los objetivos centrales hacia adelante será seguir fortaleciendo el colchón de reservas, reducir los riesgos de financiamiento y preservar el ancla fiscal.

En este punto, el Fondo también puso el foco sobre la necesidad de reforzar los marcos de política económica para mejorar la capacidad de la Argentina de enfrentar eventuales shocks externos.

Una economía que todavía crece a dos velocidades

El diagnóstico del FMI combina una evaluación positiva de la estabilización con una advertencia sobre la composición del crecimiento.

Según Kozack, la expansión económica estuvo impulsada principalmente por los sectores energético, minero y agrícola. Al mismo tiempo, reconoció la necesidad de diversificar los motores de crecimiento y ampliar los beneficios de la recuperación.

El contraste también aparece en los datos recientes de actividad: mientras los sectores vinculados a las exportaciones muestran mayor dinamismo, la industria, el comercio y la construcción enfrentan un escenario más complejo.

Esta diferencia constituye uno de los principales desafíos para la siguiente etapa del programa económico: lograr que la estabilización macroeconómica se traduzca en una recuperación más amplia de la actividad interna, el empleo y el crédito.

El próximo examen del FMI

El organismo confirmó además que la próxima misión para la tercera revisión del programa está prevista para comenzar durante la semana del 21 de septiembre.

El resultado de esa revisión será seguido de cerca por los mercados, particularmente por su impacto sobre las expectativas financieras, las reservas y el acceso futuro de la Argentina al financiamiento.

Por ahora, el mensaje del Fondo combina dos señales: no observa un riesgo sistémico derivado del aumento de la morosidad y, al mismo tiempo, reclama profundizar el desarrollo financiero para que el ahorro doméstico pueda transformarse en mayor crédito e inversión.