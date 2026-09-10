Los caballos entran en la era digital: microchip obligatorio y pasaporte electrónico

Resumen Ejecutivo El SENASA fijó la obligatoriedad de la identificación electrónica mediante microchip para equinos que se movilicen en todo el país a partir del 1° de marzo de 2027.

fijó la obligatoriedad de la identificación electrónica mediante para equinos que se movilicen en todo el país a partir del 1° de marzo de 2027. A partir del 31 de diciembre de 2026 se eliminará la emisión de libretas en formato papel, transitando hacia un esquema 100% digitalizado de trazabilidad.

se eliminará la emisión de libretas en formato papel, transitando hacia un esquema 100% digitalizado de trazabilidad. Desde el 1° de enero de 2028 , la Libreta Sanitaria Equina Digital y el Pasaporte Equino Digitalizado serán los únicos documentos oficiales válidos para el traslado animal.

, la Libreta Sanitaria Equina Digital y el Pasaporte Equino Digitalizado serán los únicos documentos oficiales válidos para el traslado animal. El nuevo marco regulatorio exige la geolocalización del establecimiento de destino mediante aplicaciones móviles homologadas por el organismo sanitario para autorizar movimientos.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) actualizó el marco regulatorio para la identificación individual, el registro sanitario y el movimiento de equinos en todo el territorio nacional.

La principal novedad es la incorporación obligatoria de la identificación electrónica mediante un transpondedor inyectable, conocido como microchip, para los caballos que sean movilizados.

La exigencia comenzará a regir el 1° de marzo de 2027 y los dispositivos deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por la normativa vigente.

¿Dónde se colocará el microchip?

La identificación electrónica deberá realizarse en el tercio medio del lado izquierdo del cuello del animal y posteriormente deberá quedar registrada en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) del SENASA.

El registro podrá efectuarse mediante aplicaciones digitales oficialmente homologadas, por autogestión o de manera presencial en las oficinas del organismo.

El microchip no será solamente un mecanismo de identificación. Su lectura y registro estarán vinculados con diferentes procedimientos sanitarios y de trazabilidad.

Entre las instancias en las que deberá verificarse la identificación figuran la toma de muestras serológicas necesarias para el traslado, el alta de la documentación sanitaria, la aplicación de tratamientos veterinarios, los movimientos internacionales y el ingreso a la zona libre de Anemia Infecciosa Equina (AIE).

Chau a las nuevas libretas de papel

El cambio no se limita al microchip. SENASA también aprobó la Libreta Sanitaria Equina Digital (LSED) y el Pasaporte Equino Digitalizado (PED), con el objetivo de avanzar hacia un sistema de trazabilidad animal completamente digital.

A partir del 31 de diciembre de 2026 dejarán de emitirse nuevas Libretas Sanitarias Equinas en formato papel.

Las libretas que ya hayan sido emitidas continuarán siendo válidas hasta el 31 de diciembre de 2027.

Luego habrá un cambio definitivo: desde el 1° de enero de 2028, la Libreta Sanitaria Equina Digital y el Pasaporte Equino Digitalizado serán los únicos documentos válidos para respaldar los movimientos de equinos.

También habrá geolocalización

Otra de las novedades está relacionada con los movimientos dentro del país.

Los traslados de equinos quedarán respaldados mediante la documentación sanitaria digital correspondiente y deberán incorporar el registro geolocalizado del establecimiento de destino a través de una aplicación móvil.

Para determinadas operaciones —como exportaciones e importaciones, provisión de equinos para faena de exportación o ingreso a la zona libre de Anemia Infecciosa Equina— continuará utilizándose el Documento de Tránsito electrónico (DT-e).

Una nueva capa de trazabilidad para la actividad equina

El objetivo declarado por SENASA es mejorar la prevención de enfermedades, fortalecer el control de los movimientos y disponer de información más precisa sobre cada animal.

La identificación electrónica permitirá asociar al equino con sus registros sanitarios y facilitar el seguimiento de distintas intervenciones a lo largo de su vida.

Además, el nuevo esquema busca acelerar la respuesta ante eventuales emergencias sanitarias y mejorar las herramientas de bioseguridad durante el traslado de animales.

El nuevo sistema también alcanza a las empresas y desarrolladores que provean aplicaciones vinculadas con la Libreta Sanitaria Equina Digital. Sus plataformas deberán ser homologadas por SENASA y cumplir requisitos técnicos, sanitarios y de seguridad informática, además de garantizar la interoperabilidad con los sistemas oficiales.

El cambio que viene para los productores y propietarios

En la práctica, el sistema marca un cambio importante en la forma de identificar y documentar a los equinos en Argentina.

El esquema combina identificación electrónica, registros digitales, trazabilidad sanitaria y geolocalización, reemplazando progresivamente buena parte de la documentación física que acompaña actualmente a los animales.

La implementación será gradual: el primer gran hito será el 1° de marzo de 2027, cuando el microchip pase a ser obligatorio para los equinos que sean movilizados; el segundo llegará en enero de 2028, cuando la documentación sanitaria digital pase a ser la única válida para respaldar los movimientos de los animales.