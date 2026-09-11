Fallo de primera instancia en Rosario condena a desarrolladoras inmobiliarias por incumplimiento de contrato

Resumen Ejecutivo La Justicia de Rosario condenó en primera instancia a Bauen Arquitectura, Pilay y Pilares por incumplir la entrega de un departamento céntrico a ahorristas tras 20 años de aportes.

por incumplir la entrega de un departamento céntrico a ahorristas tras 20 años de aportes. El juez Ricardo Alberto Ruiz ordenó entregar la propiedad pactada u otorgar un resarcimiento equivalente superior a 138.000 dólares más indemnizaciones adicionales.

ordenó entregar la propiedad pactada u otorgar un resarcimiento equivalente superior a 138.000 dólares más indemnizaciones adicionales. El fallo declaró la nulidad de cláusulas predispuestas de prórroga automática.

declaró la nulidad de cláusulas predispuestas de prórroga automática. Las empresas argumentaron la naturaleza dinámica de los contratos a largo plazo, postura desestimada al considerar la ubicación geográfica como una condición esencial del acuerdo.

El mercado de desarrollo inmobiliario y financiamiento en Rosario atraviesa un punto de inflexión jurisprudencial. Un fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 1ª Nominación, dictado en los autos caratulados "DE PAOLA, ARIEL GUSTAVO Y OTROS C/ BAUEN ARQUITECTURA SRL PILAY S.A. PILARES SRL UTE Y OTROS S/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO" (CUIJ N° 21-02986799-9), impuso una condena solidaria a las empresas Bauen Arquitectura S.R.L., Pilay S.A. y Pilares S.R.L. tras un litigio por incumplimiento contractual en la entrega de una vivienda.

La causa tuvo su origen en una relación jurídica iniciada en febrero de 2004 mediante la adhesión al esquema conocido como "Sistema Pilay". A lo largo de dos décadas, los demandantes mantuvieron una conducta contributiva ininterrumpida hasta cancelar la totalidad de las 240 cuotas ordinarias y 40 aportes extraordinarios previstos en el plan, cuyo hito final se verificó en mayo de 2024.

El conflicto se desencadenó cuando la firma notificó que la unidad asignada para la cancelación del esquema se localizaba en el complejo "Bauen 143 – Los Pasos II", en el sector periférico de Fisherton. Esta propuesta modificaba sustancialmente las condiciones pactadas, las cuales establecían la entrega de un departamento de 73 metros cuadrados dentro del radio céntrico delimitado por Avenida Francia, Cerrito y el Río Paraná.

Además de ubicarse fuera de la delimitación geográfica acordada, la unidad adjudicada se situaba en un predio donde las tareas edilicias no habían comenzado, según constató la Justicia. Cabe destacar que, si bien los compradores habían objetado originalmente que la unidad presentaba dimensiones inferiores, el magistrado desestimó este reclamo puntual, dando la razón a las empresas al concluir que el metraje convenido correspondía a la superficie total y no a la exclusiva. No obstante, ratificó que la modificación unilateral de la ubicación céntrica constituía un incumplimiento esencial del contrato.

En su pronunciamiento, el juez Ricardo Alberto Ruiz dispuso la ejecución forzada del contrato, intimando a las sociedades codemandadas a entregar la posesión real y el título de propiedad de un inmueble céntrico en un plazo perentorio de 90 días corridos desde que el fallo alcance firmeza. La medida busca restablecer las condiciones asumidas originalmente por el consorcio desarrollador.

Con carácter subsidiario, para el supuesto en que no se efectivice la entrega en especie, la sentencia habilitó la reparación por equivalente dinerario. En este marco, el tribunal cuantificó la prestación de reemplazo en una suma superior a los 138.000 dólares estadounidenses, importe calculado en función del valor de mercado para la reposición de una propiedad de características similares dentro de los límites geográficos acordados.

El esquema indemnizador se completó con la liquidación de 22,95 millones de pesos por privación de uso retroactiva, sumado a un canon mensual continuo de 850.000 pesos hasta la entrega efectiva del bien. Asimismo, la resolución fijó un resarcimiento de 40 millones de pesos en concepto de daño moral y una multa por daño punitivo calculada en 20 Canastas Básicas Totales del INDEC.

Fundamentos jurídicos y dinámica del ahorro previo

El andamiaje conceptual de la decisión judicial, que aún no se encuentra firme y puede ser apelada, se fundamentó en la tutela de los derechos del consumidor. El magistrado tipificó la relación como un contrato conexo de adhesión, precisando que los mecanismos de inversión colectiva representan un medio técnico instrumental, mientras que la adjudicación del inmueble pactado constituye el fin esencial.

Bajo esta premisa, el juzgado declaró la nulidad parcial de las cláusulas contractuales que otorgaban a las empresas la facultad de prorrogar automáticamente los plazos por inconvenientes en el desarrollo del sistema o eximirse de cumplir con el radio céntrico ante cambios normativos.

Durante el proceso, la representación legal de las empresas invocó la teoría de los contratos de larga duración, argumentando que "los deberes prestacionales no pueden permanecer estáticos" tras dos décadas de desarrollo y justificaron el cambio de ubicación amparándose en ordenanzas municipales de 2008. Asimismo, sostuvieron actuar como administradores fiduciarios ante contingencias macroeconómicas y destacaron que la propuesta periférica ofrecía equipamiento recreativo diferencial.

La causa cobra trascendencia institucional en la provincia de Santa Fe al reflejar un escenario de litigiosidad recurrente en sistemas de capitalización. El pronunciamiento judicial aporta previsibilidad a las operaciones del mercado inmobiliario regional al delimitar las obligaciones de los desarrolladores frente a los ahorristas. La doctrina aplicada recalca que la complejidad financiera y los imprevistos de la actividad constructiva no justifican alterar las condiciones centrales de los acuerdos, garantizando el respeto estricto a las pautas de localización asumidas desde el inicio de la relación de consumo.