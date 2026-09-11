Claves del día: Messi, Molinos y un gigante fintech mira Argentina y China inversiones en el cordón industrial

La inflación argentina bajó finalmente del 2% y marcó su menor registro en más de un año. Pero mientras los precios desaceleran, el movimiento de capital parece ir en sentido contrario. Los Pérez Companc vuelven a comprar y rediseñan el mapa de negocios de Molinos. Una corporación estatal china estudia proyectos de logística, puertos y energía en el corazón del cordón industrial del Gran Rosario. Alvear prepara un desarrollo de 52 hectáreas que incluye barrios, grandes superficies comerciales y el futuro estadio del club de la familia Messi. Nubank vuelve a poner a la Argentina en sus planes de expansión. Y Estados Unidos autorizó una posible venta de helicópteros Black Hawk al país por US$140 millones.

La inflación de agosto fue de 1,7%, cuatro décimas por debajo del 2,1% registrado en julio y el menor índice mensual de los últimos 14 meses. En los primeros ocho meses de 2026, los precios acumularon un incremento de 21,3%, mientras que la inflación interanual quedó en 33,5%.

Sin embargo, debajo del promedio aparece una señal que obliga a matizar la foto. Las canastas que determinan las líneas de indigencia y pobreza aumentaron 2,6% en agosto, por encima del IPC. Como resultado, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 mensuales para no ser pobre y $726.469 para superar la línea de indigencia.

Los Pérez Companc salen de compras y Molinos cambia su mapa

Mientras el consumo masivo todaví a muestra dificultades, Molinos Río de la Plata está haciendo exactamente lo contrario a replegarse.

La compañía controlada por la familia Pérez Companc compró Complejo Alimenticio San Salvador (CASS), una fábrica ubicada en Banda del Río Salí, Tucumán, y con la operación ingresará por primera vez al mercado de las galletitas.

No se trata de un activo pequeño.El complejo ocupa aproximadamente 41 hectáreas, posee dos líneas capaces de producir 3.300 toneladas mensuales de galletitas, un molino que procesa hasta 430 toneladas de trigo por día y diez silos.

Desde allí Molinos podrá fabricar crackers, galletitas dulces, rellenas y bizcochos. La intención es desarrollar la categoría con marcas propias y también colocar parte de la producción en mercados externos. La empresa tomará posesión en noviembre y el acuerdo contempla el traspaso del personal.

Pero lo más interesante aparece cuando la operación se mira desde Rosario. Esta es la tercera compra de Molinos en pocos meses. Primero adquirió las operaciones de NotCo en Argentina y Uruguay, incorporando NotMayo, NotBurger y NotMilk. Después compró Bodega Etchart a Pernod Ricard. Ahora agrega galletitas. Y todavía aparece entre los interesados por Grupo Ayudín, dueño de Ayudín, Poett, Trenet y Pinoluz.

En paralelo, hizo el movimiento contrario en Rosario. Molinos vendió a Grupo Elementa parte del complejo Santa Clara y abandonará allí las actividades de acopio, molienda y refinación de oleaginosas. Mantendrá, en cambio, el envasado y sus marcas de aceites. Elementa anunció un plan de US$100 millones para recuperar y ampliar la capacidad productiva del establecimiento.

Empieza a dibujarse una estrategia bastante clara: Molinos reduce exposición en activos industriales pesados ligados a commodities y despliega capital hacia categorías, marcas y negocios de mayor valor agregado.

China vuelve a mirar el corazón productivo del Gran Rosario

Otro movimiento importante ocurre a pocos kilómetros de Rosario. Una delegación de China Machinery Engineering Corporation (CMEC) visitó Puerto General San Martín y mantuvo una reunión con el intendente Carlos De Grandis para analizar potenciales inversiones.

La compañía estatal china puso sobre la mesa proyectos relacionados con infraestructura logística, modernización de terminales portuarias, ferrocarriles de carga y vías navegables.

Pero la conversación fue bastante más amplia. También se analizaron posibles iniciativas de energías renovables, agregado de valor agroindustrial, petroquímica y tecnología aplicada a ciudades inteligentes.

Alvear prepara una nueva ciudad dentro de la ciudad

Sobre la Ruta Provincial 21 se presentó Estación Leones, un desarrollo de 52 hectáreas que combina vivienda, comercio, deporte y espacios públicos y que tendrá como uno de sus protagonistas al club fundado por la familia de Lionel Messi.

El proyecto es impulsado por JC Basileuo SRL y tendrá a EDECA SA a cargo de la construcción. La escala llama la atención. Habrá 510 lotes: 300 correspondientes a un barrio abierto y otros 210 dentro de un barrio cerrado. A eso se sumarán ocho macrolotes comerciales de 1.800 metros cuadrados cada uno, destinados a superficies de mayor escala.

Pero el diferencial estará en las nueve hectáreas destinadas a Leones FC, la institución vinculada a la familia Messi. Allí se proyecta construir la nueva sede social y deportiva del club y un estadio multipropósito para 15.000 espectadores, preparado tanto para encuentros deportivos como para actividades culturales y sociales.

Nubank vuelve a mirar la Argentina

Otro gigante regional puso al país nuevamente en el radar. Nu, dueño de Nubank y convertido en el mayor banco digital de América Latina, anunció su desembarco en Estados Unidos y aprovechó la presentación para enviar una señal sobre la Argentina.

La compañía ya supera los 140 millones de clientes entre Brasil, México y Colombia. Su fundador y CEO, David Vélez, aseguró que el país se vuelve “más atractivo cada día” y destacó especialmente la apertura y desregulación del sistema financiero durante los últimos años.

La historia tiene un antecedente llamativo. Nubank estuvo cerca de desembarcar en la Argentina en 2019. Según Vélez, el cambio de condiciones después de las elecciones de aquel año hizo que la empresa desistiera y eligiera Colombia como tercer mercado regional.

Ahora vuelve a mirar. No existe todavía una decisión de instalar un banco tradicional en el país, pero Nu ya incorporó a la Argentina dentro de Nu Global, su nueva cuenta multidivisa que permite mover dinero entre más de 35 países.

US$140 millones y cuatro Black Hawk para Argentina

El último movimiento tiene otra dimensión: defensa, seguridad y geopolítica. El gobierno de Estados Unidos aprobó una posible venta de equipamiento militar a la Argentina por US$140 millones, cuyo núcleo inicial serán cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk reacondicionados.

La autorización fue otorgada por el Departamento de Estado norteamericano y contempla entregas escalonadas. Además de las cuatro aeronaves, Argentina solicitó dos motores y un paquete amplio de equipamiento, repuestos, capacitación y soporte logístico.

Los helicópteros tendrán aplicaciones militares, pero también podrán utilizarse para seguridad fronteriza, lucha contra el crimen transnacional y operaciones de asistencia humanitaria y respuesta ante catástrofes.

El contratista principal será Sikorsky, perteneciente a Lockheed Martin.

Y Washington volvió a utilizar una definición con contenido político: presentó a la Argentina como un importante aliado extra-OTAN y vinculó la operación con sus objetivos de política exterior y seguridad regional.