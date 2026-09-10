Biocombustibles en el Congreso: impulsan un "plan B" para destrabar el bioetanol y congelan la reforma del biodiésel

Resumen Ejecutivo El Senado de la Nación suspendió la sesión para debatir la reforma de biocombustibles debido a reclamos de senadores santafesinos sobre la situación de las pymes del biodiésel .

suspendió la sesión para debatir la reforma de debido a reclamos de senadores santafesinos sobre la situación de las . Frente al bloqueo parlamentario, cobra impulso un "plan B" enfocado en actualizar solo la regulación del bioetanol de maíz y caña de azúcar .

enfocado en actualizar solo la regulación del de y . La propuesta prevé elevar el corte obligatorio con nafta del 12% al 15% , destrabando inversiones congeladas por cientos de millones de dólares en plantas procesadoras.

, destrabando inversiones congeladas por en plantas procesadoras. El biodiésel permanecería bajo la Ley 27.640 con un corte del 7,5% con gasoil, postergando la discusión de su marco normativo hasta el año 2030.

La dinámica legislativa volvió a colocar un freno a una discusión estratégica para el agregado de valor agroindustrial. La suspensión de la sesión ordinaria en el Senado de la Nación dejó al descubierto profundas discrepancias sobre el proyecto de ley para la industria de los biocombustibles.

Lo que la bancada de La Libertad Avanza proyectaba como un trámite fluido, chocó con los reclamos territoriales. El conflicto central radicó en las condiciones regulatorias estipuladas para las pymes no integradas dedicadas a la fabricación de biodiésel.

Las objeciones planteadas desde la provincia de Santa Fe retiraron apoyos parlamentarios clave. La preocupación de los legisladores apunta al impacto negativo que una desregulación acelerada provocaría sobre el tejido industrial de las plantas procesadoras regionales de la zona núcleo.

Ante la falta de consensos, cobró fuerza en el Congreso un "plan B" operativo. La estrategia consiste en escindir el debate del biodiésel para abocarse exclusivamente a la sanción de un nuevo marco legal enfocado en el bioetanol.

Esta separación busca destrabar un estrangulamiento de inversiones de gran magnitud. En el ecosistema del bioetanol de maíz y de caña de azúcar, permanecen congelados proyectos por cientos de millones de dólares que requieren mayor corte obligatorio.

El proyecto contempla que el corte obligatorio con nafta trepará del 12% actual al 15% tras el primer año de aplicación. Un salto porcentual que representa una mayor demanda de materia prima agrícola para el procesamiento industrial.

Bajo esta iniciativa, los cupos equivalentes al corte del 12% se adjudicarán en partes iguales entre los elaboradores a base de caña de azúcar y de maíz, mediante licitaciones públicas orientadas a garantizar equidad en la distribución.

Los tres puntos adicionales necesarios para alcanzar la meta del 15% no mantendrán restricciones sobre la materia prima de origen. Esto abre una dinámica competitiva para que las empresas agroindustriales expandan su capacidad instalada.

Para el negocio agrícola, el estímulo al bioetanol de maíz resulta clave en la transformación de granos en origen. Procesar el cereal a pocos kilómetros del lote reduce costos de flete corto y eficientiza la rentabilidad del esquema productivo.

Además, la industrialización local genera coproductos como la burlanda, insumo proteico fundamental para la ganadería de carne y la actividad lechera. De este modo, la cadena agroindustrial maximiza su eficiencia económica y ambiental bajo un modelo de economía circular.

En contraste, el segmento del biodiésel continuará regido por la Ley 27.640. Esta norma mantiene el corte obligatorio con gasoil en el 7,5%, según el decreto 438/2022, protegiendo temporalmente las cuotas de las pymes de refinado.

Dado que el régimen actual expira el 31 de diciembre de 2030, la discusión profunda para la cadena del aceite de soja quedará para futuras administraciones. La prórroga otorga certidumbre para que las plantas mantengan su eficiencia operativa.

La urgencia de actualizar el marco normativo responde también a la inestabilidad del mercado energético global. La persistencia de conflictos bélicos en el Mar Negro y Medio Oriente continúa distorsionando las rutas comerciales y el precio del petróleo.

Ante esa volatilidad, la sustitución de combustibles fósiles importados por biocarburantes nacionales es vital. Fortalecer la oferta interna resguarda las reservas del Banco Central y equilibra la balanza comercial energética.

"Impulsar los biocombustibles es indispensable para agregar valor a la producción primaria y blindar la matriz energética nacional", afirmó un referente técnico de las entidades agroindustriales al evaluar los cambios normativos en debate.

El escenario parlamentario evidencia la necesidad de equilibrar la competitividad de las grandes empresas agroexportadoras con la protección de las pymes de biocombustibles, resguardando el empleo y el desarrollo económico regional.

La viabilidad de este "plan B" dependerá de la construcción de consensos federales en el Senado de la Nación. Impulsar el bioetanol sin vulnerar el sector del biodiésel definirá el futuro de la seguridad energética argentina.